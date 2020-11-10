İstanbul'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlara kısıtlama getirildi - Son Dakika

İstanbul'da İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu'nca, "65 yaş ve üzeri vatandaşların her gün 10: 00-16: 00 saatleri arasında, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarıya çıkabileceklerine, 65 yaş ve üzeri vatandaşların bu saatler dışında sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına" karar verildi.

(İHA)