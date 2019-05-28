Son Dakika Haberleri: İstanbul'da 69 yılın mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı
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İstanbul'da 69 yılın mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı

2 saat önce

Gamze ŞİMŞEK - İstanbul DHA - İSTANBUL'da bugün 35.4 derece ile son 69 yılın Mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı.

İstanbul'da 69 yılın mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı, System.String[]

Gamze ŞİMŞEK - İstanbul DHA - İSTANBUL'da bugün 35.4 derece ile son 69 yılın Mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı. 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, İstanbul'da Mayıs ayı sıcaklık rekoru 27 Mayıs 1950'de 34.5 dereceyle kayıtlara geçmişti. Bugün ise son 69 yılın en sıcak Mayıs'ı yaşandı. Kartal'da sıcaklık 35.4 derece ölçüldü. Göztepe'de de hava sıcaklığı 34.7 derece oldu. Meteoroloji yetkilileri, Mayıs ayının sonraki günlerinde hava sıcaklığının  28-30 derece arasında seyredeceğini belirtti. 
Sıcaklığın yoğun olarak hissedildiği Anadolu yakasında vatandaşlar deniz kenarı ve gölgelik alanlara akın etti. Kimi denize girdi kimi ise ağaç altında dinlenmeyi tercih etti.


Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 06:55 Kaynak: DHA
DHA, İstanbul, Güncel
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