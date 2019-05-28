İstanbul'da 69 yılın mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı
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Gamze ŞİMŞEK - İstanbul DHA - İSTANBUL'da bugün 35.4 derece ile son 69 yılın Mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 06:55 Kaynak: DHA
Gamze ŞİMŞEK - İstanbul DHA - İSTANBUL'da bugün 35.4 derece ile son 69 yılın Mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, İstanbul'da Mayıs ayı sıcaklık rekoru 27 Mayıs 1950'de 34.5 dereceyle kayıtlara geçmişti. Bugün ise son 69 yılın en sıcak Mayıs'ı yaşandı. Kartal'da sıcaklık 35.4 derece ölçüldü. Göztepe'de de hava sıcaklığı 34.7 derece oldu. Meteoroloji yetkilileri, Mayıs ayının sonraki günlerinde hava sıcaklığının 28-30 derece arasında seyredeceğini belirtti.
Sıcaklığın yoğun olarak hissedildiği Anadolu yakasında vatandaşlar deniz kenarı ve gölgelik alanlara akın etti. Kimi denize girdi kimi ise ağaç altında dinlenmeyi tercih etti.
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