Üye Girişi
İstanbul'da 7 bin 400 litre içki ele geçirildi - Son Dakika

İstanbul'da 7 bin 400 litre içki ele geçirildi

28.12.2021 10:56
İstanbul'da 7 bin 400 litre içki ele geçirildi

ÜMRANİYE'de yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda 7 bin 400 litre sahte içki ele geçirildi.

ÜMRANİYE'de yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda 7 bin 400 litre sahte içki ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.T. isimli kişinin Ümraniye'deki iş yerinde sahte içki ürettiğine dair istihbarat aldı. İhbarın üzerine yaklaşık 4 ay boyunca S.T.'yi fiziki ve teknik takibe alan ekipler, şüphelinin iş yerinde damıtma yöntemiyle metil alkolden sahte içki ürettiğini tespit etti. Ekipler S.T.'nin yılbaşı öncesi eğlence mekanlarına yüklü miktarda satış yapma hazırlığında olduğunu belirleyince şüpheliye ait iş yerine baskın düzenledi. Baskında bin 900 litre sahte rakı, bin 800 litre sahte viski ile 3 bin 700 litre sahte şarap ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen sahte içkinin birebir orijinal şişelere konulması dikkat çekerken, şüphelinin içkilerin sahte olduğunun fark edilmemesi için de şişelere barkod yapıştırdığı ortaya çıktı.

Jandarma ekipleri S.T.'nin ürettiği sahte içkileri piyasadaki ürünlere göre 100 lira daha ucuz sattığını ve daha önce de farklı eğlence merkezlerine sattığını saptadı. Gözaltına alınan S.T. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


İstanbul'da 7 bin 400 litre içki ele geçirildi
İstanbul'da 7 bin 400 litre içki ele geçirildi
İstanbul'da 7 bin 400 litre içki ele geçirildi
İstanbul'da 7 bin 400 litre içki ele geçirildi
YORUMLAR
500

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Ümraniye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da 7 bin 400 litre içki ele geçirildi - Son Dakika


Dolar güne yükselişle başladı! 11,88 seviyelerinde işlem görüyor Dolar güne yükselişle başladı! 11,88 seviyelerinde işlem görüyor         
10:57
"Darağacında bile son sözümüz Fenerbahçe" diyen Aziz Yıldırım: Şimdi hesap zamanı "Darağacında bile son sözümüz Fenerbahçe" diyen Aziz Yıldırım: Şimdi hesap zamanı         
10:51
Canlı yayında TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından azarlandı: Açmayın dedik Canlı yayında TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından azarlandı: Açmayın dedik         
10:25
Bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı! Bu kez Kenan İmirzalıoğlu Bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı! Bu kez Kenan İmirzalıoğlu         
09:15
Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi? Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi?         
08:42
Fulya Öztürk'ün programında stüdyo aniden karıştı Fulya Öztürk'ün programında stüdyo aniden karıştı         
23:38
Premier Lig'de koronavirüs alarmı verildi Premier Lig'de koronavirüs alarmı verildi         
20:38
Son Dakika! Türkiye'de 27 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 157 kişi vefat etti, 26 bin 99 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 27 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 157 kişi vefat etti, 26 bin 99 yeni vaka tespit edildi         
20:35
Tarımsal desteklerden kesilen gelir vergisinin iadesi son başvuru tarihi 31 Aralık Tarımsal desteklerden kesilen gelir vergisinin iadesi son başvuru tarihi 31 Aralık         
17:41
Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı         
17:24
Son Dakika: Ali Koç Trabzonspor'a seslendi: Allah'ınızı severseniz vazgeçin, sıkıntıya girersiniz Son Dakika: Ali Koç Trabzonspor'a seslendi: Allah'ınızı severseniz vazgeçin, sıkıntıya girersiniz         
17:23
Tuvaletleri tıkanan aile, borudan çıkan prezervatifleri görünce kızlarının ve oğullarının odasına koştu Tuvaletleri tıkanan aile, borudan çıkan prezervatifleri görünce kızlarının ve oğullarının odasına koştu         
16:11
Sevgilisine kadın arkadaşından gelen çıplak fotoğrafları yakalayan Ebru Polat öfke kustu: Kafasını duvara sürtsem Sevgilisine kadın arkadaşından gelen çıplak fotoğrafları yakalayan Ebru Polat öfke kustu: Kafasını duvara sürtsem         
15:47
ORC'nin en başarılı 5 büyükşehir belediye başkanı anketinde İmamoğlu zirveye tırmandı! Listede AK Parti'den tek isim var ORC'nin en başarılı 5 büyükşehir belediye başkanı anketinde İmamoğlu zirveye tırmandı! Listede AK Parti'den tek isim var         
15:45
Çoban, kavga eden keçilerindeki detayı fark edince kahkahalar atarak gülmeye başladı Çoban, kavga eden keçilerindeki detayı fark edince kahkahalar atarak gülmeye başladı         
15:24
Neden Galatasaray'ı istemedi? Fatih Terim'e en yakınından gündem olacak sözler Neden Galatasaray'ı istemedi? Fatih Terim'e en yakınından gündem olacak sözler         
14:55
"Utanmadan mektup yazıyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İmamoğlu'ndan ''Öcalan'lı'' yanıt "Utanmadan mektup yazıyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İmamoğlu'ndan ''Öcalan'lı'' yanıt         
14:17

Son Dakika Haberleri
10:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgında İslam karşıtlığı arttı
10:50 "Darağacında bile son sözümüz Fenerbahçe" diyen Aziz Yıldırım: Şimdi hesap zamanı
10:37 Şehrin en işlek caddesinde saç saça, baş başa kız kavgası!
10:36 Nursel Ergin; kayınvalidenin, gelinine yaptıklarını duyunca gözyaşlarına boğuldu
10:35 Millet İttifakı "aday olun" derse cevabı ne olacak? Kılıçdaroğlu çok net konuştu: İttifak aday ol derse olmam diyemezsin
10:33 Yavru köpeği patisini sarkıtarak taşıyan belediye işçisinin mazereti: Yorgunmuş!
10:25 Pitbulların saldırdığı 4 yaşındaki Asiye, annesine sordu: Anne yüzüm iyileşecek mi?
10:24 Canlı yayında TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından azarlandı: Açmayın dedik
10:24 Esenyurt'ta bir kadın, 3'üncü kattaki evinden park halindeki arabanın üzerine düştü
10:14 Abdulkadir Selvi'den İBB açıklaması: Operasyon ters teper
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2021 11:02:48. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da 7 bin 400 litre içki ele geçirildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement