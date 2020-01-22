İstanbul'da 7 bin 527 servis aracı denetlendi, 1 milyon 735 bin TL ceza uygulandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da 7 bin 527 servis aracı denetlendi, 1 milyon 735 bin TL ceza uygulandı - Son Dakika

İstanbul'da 7 bin 527 servis aracı denetlendi, 1 milyon 735 bin TL ceza uygulandı

6 saat önce

İstanbul Valiliği, okul servis araçlarının denetimine ilişkin yaptığı açıklamada istatistikleri paylaştı.

İstanbul Valiliği, okul servis araçlarının denetimine ilişkin yaptığı açıklamada istatistikleri paylaştı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 7 bin 527 aracın denetlediği, 4 bin 267 araca 1 milyon 735 bin 67 lira para cezası uygulandığı belirtildi.

İstanbul Valiliği, okul servis araçlarının denetimine ilişkin bir açıklama yaparak istatistikleri paylaştı. Açıklamada, "İstanbul'da güvenlik, asayiş ve trafik kazalarının önlenmesi için Valiliğimizce yürütülen çalışmalar devam ediyor. İstanbul'da İl Emniyet ve İl Jandarma ekiplerince 2019 yılının Aralık ayında toplam 8 bin 995 okul servisi denetlendi.

İstanbul'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bin 468 servis aracı denetlenerek; 56 araca, 12 bin 739 lira para cezası uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince; 7 bin 527 araç denetlenerek; 4 bin 267 araca 1 milyon 735 bin 67 lira para cezası uygulandı.

Denetimler, okul ulaşımının en güvenli ve sağlıklı şartlarda yapılmasını sağlamak için düzenli olarak devam edecek. Bu kapsamda tüm servis araçlarının her ay en az bir kez denetlenmesi amaçlanıyor" denildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yapılan istatistiği resmi sosyal medya hesabı üzerinden, "Çocuklarımız bizim en değerli varlığımız. Onların okullarına ve evlerine güvenli şekilde ulaşmaları için servis denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz" notuyla paylaştı.

(İHA)

İstanbul'da 7 bin 527 servis aracı denetlendi, 1 milyon 735 bin TL ceza uygulandı

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 08:30 Kaynak: İHA
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