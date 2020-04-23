İstanbul'da 7'den 70'e herkes balkon ve camlardan İstiklal Marşı okudu - Son Dakika

İstanbul'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 100. yılını kutlamak isteyen 7'den 70'e bütün vatandaşlar saat 21.00'i gösterdiğinde balkon ve camlara çıkarak saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu.

Yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 gün süreyle geçerli olacak olan sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmişti. Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için saat 21.00'i gösterdiğinde megakentte 7'den 70'e bütün vatandaşlar ellerine aldıkları bayraklarla balkon ve camlara çıktı. Saatin 21.00'ı gösterdiği dakikalarda bütün vatandaşlar bir dakikalık saygı duruşunun ardından hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okuyarak 23 Nisanı coşkuyla kutladı.

Saat 21.00'da evinin camından İstiklal Marşı okuyan bir vatandaş, "Güzel bir duygu, kelimelerle ifade etmeye yetmez. İstiklal Marşı'nın okunması, arifenin olduğu gün. Ramazanı inşallah hayırla bitirmek umuduyla, virüste kalkacak ortadan, günlük yaşantımıza geri döneceğiz. Mutlu günler gelecek" diye konuştu.

(İHA)