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İstanbul'da 7 ilçede "10 numara yağ" operasyonu

25 dakika önce

İSTANBUL'un 7 ilçesinde 16-23 Mayıs tarihleri arasında yapılan operasyonlarda "10 numara yağ" olarak bilinen 42 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da 7 ilçede
İSTANBUL'un 7 ilçesinde 16-23 Mayıs tarihleri arasında yapılan operasyonlarda  "10 numara yağ" olarak bilinen 42 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,  çeşitli ilçelerde son zamanlarda kaçak akaryakıt satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri çalışmalarını tamamlayarak 16-23 Mayıs tarihleri arasında Büyükçekmece, Bağcılar, Güngören, Bahçelievler, Esenyurt, Ataşehir ve Sarıyer'de bulunan adreslere tek tek operasyonlara başladı.1 hafta devam eden operasyonlar kapsamında 8 şüpheli gözaltına alınırken, 42 bin litre satışa hazır '10 numara yağ' olarak tabir edilen kaçak akaryakıt ele geçirdi. Operasyon anı polis kameralarına yansırken, gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' suçundan işlem yapılarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:12 Kaynak: DHA
İstanbul, Güncel
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