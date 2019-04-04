İstanbul'da 7 İlçede Oy Sayımları Bitti
1 saat önce
İstanbul'da yerel seçimlere ilişkin yapılan itirazlar sonucu 7 ilçede sandıkların sayımı sona erdi.
İstanbul
'da yerel seçimlere ilişkin yapılan itirazlar sonucu 7 ilçede sandıkların sayımı sona erdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına yönelik AK Parti
ilçe teşkilatlarınca ilçe seçim kurullarına yapılan itirazlar üzerine birçok ilçede oyların yeninden sayılmasına karar vermişti. Karar doğrultusunda dünden itibaren yeninde oy sayımı yapılan ilçelerden 7'sinde işlemler tamamlandı. Adalar
, Bakırköy
, Fatih
, Beykoz
, Başakşehir
, Sarıyer
ve Şile
'de oy sayım işlemleri devam ederken, Beyoğlu
, Maltepe
, Büyükçekmece
, Çekmeköy
, Eyüp
, Tuzla
, Ataşehir
, Bayrampaşa
, Ümraniye
, Gaziosmanpaşa
, Bağcılar
, Esenyurt
, Üsküdar
, Sultanbeyli
ve Esenler
'de geçersiz oyların sayımı sürüyor. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 01:40 Kaynak: İHA
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