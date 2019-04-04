İstanbul'da 7 İlçede Oy Sayımları Bitti

İstanbul'da yerel seçimlere ilişkin yapılan itirazlar sonucu 7 ilçede sandıkların sayımı sona erdi.

İstanbul'da yerel seçimlere ilişkin yapılan itirazlar sonucu 7 ilçede sandıkların sayımı sona erdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına yönelik AK Parti ilçe teşkilatlarınca ilçe seçim kurullarına yapılan itirazlar üzerine birçok ilçede oyların yeninden sayılmasına karar vermişti. Karar doğrultusunda dünden itibaren yeninde oy sayımı yapılan ilçelerden 7'sinde işlemler tamamlandı. Adalar, Bakırköy, Fatih, Beykoz, Başakşehir, Sarıyer ve Şile'de oy sayım işlemleri devam ederken, Beyoğlu, Maltepe, Büyükçekmece, Çekmeköy, Eyüp, Tuzla, Ataşehir, Bayrampaşa, Ümraniye, Gaziosmanpaşa, Bağcılar, Esenyurt, Üsküdar, Sultanbeyli ve Esenler'de geçersiz oyların sayımı sürüyor.



(İHA)

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