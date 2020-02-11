İstanbul'da 7 ilçede uyuşturucu operasyonu: 44 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da 7 ilçede uyuşturucu operasyonu: 44 gözaltı - Son Dakika

İstanbul'da 7 ilçede uyuşturucu operasyonu: 44 gözaltı

1 saat önce

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri zehir tacirlerine yönelik sabah saatlerinde il genelinde 7 ilçede 40 adrese eş zamanlı operasyon yaptı.

İstanbul'da 7 ilçede uyuşturucu operasyonu: 44 gözaltı, System.String[]
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri zehir tacirlerine yönelik sabah saatlerinde il genelinde 7 ilçede 40 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için harekete geçildi. Vatan Caddesi'nde bulunan emniyet yerleşkesinde toplanan polis ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Operasyona Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri ile polis helikopteri de destek verdi. Özelharekat timlerinin desteğiyle girilen adreslerde polis uzun süre arama yaptı.

ADRESELERE BASKIN YAPILDI

Operasyon yapılan adreslerden birisi de Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi Yeditepe Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 4. katı oldu. Adrese giren polis ekipleri dairede uzun süre arama yaptı. Polisin baskın yapılan bir diğer adres ise Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi Yavuz Sokak oldu. Sokakta bulunan bir adrese giren polis ekipleri hassas burunlu narkotik köpeği eşliğinde arama yaptı. Polis helikopteri ise operasyona havadan destek verdi.

40 ADRESTE 44 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ataşehir ve Kağıthane merkezli 7 ilçede 40 adrese yönelik eş zamanlı operasyonda 44 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'ndeki emniyet yerleşkesine götürüldü. Operasyonda tabanca ve yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi.


- Kılıç
Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 06:59 Kaynak: DHA
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