İstanbul'da 7 ilçede yapılan uygulamada 503 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da 7 ilçede yapılan uygulamada 503 düzensiz göçmen yakalandı

08.05.2022 00:41

İstanbul'da 7 ilçede yapılan uygulamada 503 düzensiz göçmen yakalandı İstanbul'un 7 ilçesinde, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren göçmenlere yönelik eş zamanlı uygulama yapıldı.

İstanbul'da 7 ilçede yapılan uygulamada 503 düzensiz göçmen yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'un 7 ilçesinde, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren göçmenlere yönelik eş zamanlı uygulama yapıldı. Yapılan uygulamada toplam 503 düzensiz göçmen yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin yasa dışı yollarla Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu göçmenlerin yakalanmasına yönelik Bakırköy, Zeytinburnu, Fatih, Beyoğlu, Beşiktaş, Üsküdar ve Kadıköy ilçelerinde eş zamanlı asayiş uygulaması yapıldı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlemiş olduğu operasyonlarında 232, ilçelerdeki uygulama ve kontrollerde ise 271 olmak üzere toplam 503 düzensiz göçmen yakalandı.

Türkiye'ye yas dışı yollarla giren düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmeleri için başlatılan işlemler sürdürülüyor.

İstanbul'da 7 ilçede yapılan uygulamada 503 düzensiz göçmen yakalandı
İstanbul'da 7 ilçede yapılan uygulamada 503 düzensiz göçmen yakalandı
İstanbul'da 7 ilçede yapılan uygulamada 503 düzensiz göçmen yakalandı
İstanbul'da 7 ilçede yapılan uygulamada 503 düzensiz göçmen yakalandı

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İstanbul, Türkiye, Göçmen, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da 7 ilçede yapılan uygulamada 503 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da 7 ilçede yapılan uygulamada 503 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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