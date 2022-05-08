İstanbul'da 7 ilçede yapılan uygulamada 503 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da 7 ilçede yapılan uygulamada 503 kaçak göçmen yakalandı

08.05.2022 10:02
İstanbul'da 7 ilçede yapılan uygulamada 503 kaçak göçmen yakalandı

İstanbul'un 7 ilçesinde, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren göçmenlere yönelik eş zamanlı uygulama yapıldı.

İstanbul'un 7 ilçesinde, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren göçmenlere yönelik eş zamanlı uygulama yapıldı. Yapılan uygulamada toplam 503 düzensiz göçmen yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin yasa dışı yollarla Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu göçmenlerin yakalanmasına yönelik Bakırköy, Zeytinburnu, Fatih, Beyoğlu, Beşiktaş, Üsküdar ve Kadıköy ilçelerinde eş zamanlı asayiş uygulaması yapıldı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlemiş olduğu operasyonlarında 232, ilçelerdeki uygulama ve kontrollerde ise 271 olmak üzere toplam 503 düzensiz göçmen yakalandı.

Türkiye'ye yas dışı yollarla giren düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmeleri için başlatılan işlemler sürdürülüyor.

Sadık Kahraman

YORUMLAR
500
İstanbul'da 7 ilçede yapılan uygulamada 503 düzensiz göçmen yakalandı İstanbul'da 7 ilçede yapılan uygulamada 503 düzensiz göçmen yakalandı Bağcılar'da kadınların gizlice videosunu çeken zanlı sınır dışı edilecek Bağcılar'da kadınların gizlice videosunu çeken zanlı sınır dışı edilecek

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Türkiye, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da 7 ilçede yapılan uygulamada 503 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
09:50 Adalet Partisi lideri Öz'den Çiller'e tepki: Bana "Ablan olarak partinin başına geçeyim" dedi, bu işin ticaret işi olmadığını belirterek reddettim
09:47 Zelenski'nin savaşın başından bu yana giydiği polar, Boris Johnson'un müzayedesinde 90 bin sterline satıldı
09:40 Gaziantep'te DEAŞ propagandası yaptığı tespit edilen şüpheli tutuklandı
09:34 Zelenski'den Mauripol'de tahliye açıklaması: Azovstal fabrikasındaki 300'den fazla sivil kurtarıldı
09:04 Dünya Sağlık Örgütü, Ukrayna'da "savaş suçu" kanıtlarını toplamaya başladı
09:02 İzmir'de yamaçtan kopan kaya parçası apartmana çarptı, bir oda darmadağın oldu!
00:31 Kılıçdaroğlu: Yaşam enerjimizi çaldılar ama kazanıyoruz! Bırakın çeteler kaygılansınlar, hayata küssünler, uykuları kaçsın
04:48 Şarkı söylediği sırada yere düşen Gülben Ergen hastaneye kaldırıldı
08:26 Netflix'te haftanın en çok izlenen 10 dizisi açıklandı
08:26 Trabzonspor, şampiyonluğunu bugün Yenikapı'da kutlayacak! İşte İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2022 10:08:18. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da 7 ilçede yapılan uygulamada 503 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement