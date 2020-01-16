İstanbul'da 7 ilçede yapılan uyuşturucu operasyonu kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da 7 ilçede yapılan uyuşturucu operasyonu kamerada - Son Dakika

İstanbul'da 7 ilçede yapılan uyuşturucu operasyonu kamerada

6 saat önce

NARKOTİK Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da 7 ilçede uyuşturucu operasyonu düzenledi.

İstanbul'da 7 ilçede yapılan uyuşturucu operasyonu kamerada, System.String[]

NARKOTİK Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da 7 ilçede uyuşturucu operasyonu düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 15 şüpheli gözaltına alındı. O anlar ise polis kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Aralık ile 14 Ocak tarihleri arasında Avcılar, Esenyurt, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Şişli ve Bakırköy ilçelerinde belirlediği adreslere uyuşturucu operasyonları düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 70 kilogram eroin, 182 kilo 500 gram skunk ve kenevir, 50 kilo 500 gram ecstasy hap, 2 kilogram kokain, 24 kilogram metamfetamin, 1 kilo 500 gram captagon hap, 67 kilogram sıvı kimyasal madde, 3 kilogram katı kimyasal madde, 3 tabanca, 31 mermi, 5 hassas terazi, ambalajlama makinesi ve uyuşturucu madde üretiminde kullanılan bir çok malzeme ele geçirilirken 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:20 Kaynak: DHA
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