İstanbul'da 7 ilçede yapılan uyuşturucu operasyonu kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da 7 ilçede yapılan uyuşturucu operasyonu kamerada - Son Dakika

İstanbul'da 7 ilçede yapılan uyuşturucu operasyonu kamerada

7 saat önce

İSTANBUL'DA 7 İLÇEDE YAPILAN UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA (Ek görüntü)

İSTANBUL'DA 7 İLÇEDE YAPILAN UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA (Ek görüntü)

İstanbul'da 7 ilçede yapılan uyuşturucu operasyonu kamerada

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:48 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eski başyaver Bekir Furkan Özdaban'ın cezası belli oldu
Öldürdüğü kadını kanepenin altına sakladı 2 ay önce drift yaparken yakalanmıştı, dün gece aynı yolda öldü Küçük kıza cinsel istismar uyguladı, babasını dolandırıp annesiyle kaçtı

Son Dakika Haberleri
18:45 DHA YURT BÜLTENİ - 17 - Son Dakika
18:44 Çocuklar oynasın diye Toroslar'dan kamyonlarla kar taşıdılar - Son Dakika
18:43 Eskişehir'de telefonla dolandırıcılığa 4 tutuklama - Son Dakika
18:42 Eskişehir'de dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
18:41 Ormanda tartıştığı arkadaşını vurdu - Son Dakika
18:08 Eski başyaver Bekir Furkan Özdaban'ın cezası belli oldu - Son Dakika
17:15 Öldürdüğü kadını kanepenin altına sakladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2020 18:49:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'da 7 ilçede yapılan uyuşturucu operasyonu kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]