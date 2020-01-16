İSTANBUL'DA 7 İLÇEDE YAPILAN UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA - Son Dakika
Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA 7 İLÇEDE YAPILAN UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA - Son Dakika

İSTANBUL'DA 7 İLÇEDE YAPILAN UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA

13 dakika önce

NARKOTİK Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da 7 ilçede uyuşturucu operasyonu düzenledi.

İSTANBUL'DA 7 İLÇEDE YAPILAN UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA, System.String[]

NARKOTİK Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da 7 ilçede uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 15 şüpheli gözaltına alındı. O anlar ise polis kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Aralık ile 14 Ocak tarihleri arasında Avcılar, Esenyurt, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Şişli ve Bakırköy ilçelerinde belirlediği adreslere uyuşturucu operasyonları düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 70 kilogram eroin, 182 kilo 500 gram skunk ve kenevir, 50 kilo 500 gram ecstasy hap, 2 kilogram kokain, 24 kilogram metamfetamin, 1 kilo 500 gram captagon hap, 67 kilogram sıvı kimyasal madde, 3 kilogram katı kimyasal madde, 3 tabanca, 31 mermi, 5 hassas terazi, ambalajlama makinesi ve uyuşturucu madde üretiminde kullanılan birçok malzeme ele geçiridi. Şüpheliler  A.G.(37), O.K.(27), Ö.T. (36), Z.A.(31), H.Ç.(52), K.Ç.(34), M.Ç.(51), D.Ç.(24), Y.K.(59), E.E.(29), V.T.(22), M.Z.(49), M.H.(33), A.A.(43) ve İran uyruklu A.K.(25)  yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, 13 şüpheli çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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-POLİS KAMERASI

-Operasyon görüntüleri

-AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

-Ele geçirilen uyuşturucular


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:05 Kaynak: DHA
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