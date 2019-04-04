Son Dakika Haberleri: İstanbul'da 7 İlçedeki Geçersiz Oyların Sayımı Tamamlandı

İstanbul'da 7 İlçedeki Geçersiz Oyların Sayımı Tamamlandı

19 dakika önce

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin ardından 7 ilçede itiraz edilen sandıkların sayımı sona erdi.

İstanbul'da 7 İlçedeki Geçersiz Oyların Sayımı Tamamlandı, System.String[]
31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin ardından 7 ilçede itiraz edilen sandıkların sayımı sona erdi.

Alınan bilgiye göre, AK Parti ilçe teşkilatlarınca ilçe seçim kurullarına yapılan geçersiz oyların sayılması yönündeki itirazlar ve Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), geçersiz oyların yeniden sayımının durdurulması yönündeki İl Seçim Kurulu kararını kaldırmasının ardından ilçe seçim kurullarındaki sayım işlemleri devam etti.

Beyoğlu, Maltepe, Büyükçekmece, Çekmeköy, Eyüp, Tuzla, Ataşehir, Bayrampaşa, Ümraniye, Gaziosmanpaşa, Bağcılar, Esenyurt, Üsküdar, Sultanbeyli ve Esenler'de itiraz edilen sandıklardaki geçersiz oyların sayımı sürerken, Adalar, Bakırköy, Fatih, Beykoz, Başakşehir, Sarıyer ve Şile'de sayım tamamlandı.

Çatalca, Silivri ve Kartal 1. Seçim Bölgesinde de itiraz edilen sandıklardaki tüm oyların sayımı devam ediyor.

İstanbul'da bazı ilçedeki sandıklarda oyların sayımına ilişkin yapılan başvuruların ilçe seçim kurullarınca reddedilmesi üzerine, AK Parti avukatları İstanbul İl Seçim Kurulu'na itiraz etti. Avukatlar, bu ilçelerde de sayımın yapılmasını istedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 01:02 Kaynak: AA

İstanbul, Güncel
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