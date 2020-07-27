İstanbul'da 7 ilçedeki uyuşturucu operasyonları kamerada - Son Dakika

21-23 Temmuz tarihleri arasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Silivri, Kağıthane, Fatih, Ümraniye, Büyükçekmece, Küçükçekmece ve Pendik ilçelerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda toplam 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 6 kilo 900 gram afyon sakızı, 2 kilo 386,85 gram metamfetamin maddesi, 19,22 gram eroin maddesi, 0,25 gram kokain maddesi, 209 adet Ecstasy hap, 78,9 gram sentetik kannabinoid, 2,17 gram esrar maddesi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 7 bin 100 lira ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden 5'i, haklarında yapılan işlemlerin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. 4 kişi ise tutuklanarak Cezaevi'ne gönderildi.

- İstanbul