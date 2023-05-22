İstanbul'da 3 yaşındaki çocuk 4'üncü kattan otomobilin üzerine düştü - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

İstanbul'da 3 yaşındaki çocuk 4'üncü kattan otomobilin üzerine düştü

22.05.2023 23:29

İstanbul, Zeytinburnu'nda 3 yaşındaki çocuk, 7 katlı apartmanın 4'üncü katından park halindeki otomobilin üzerine düştü. Sağlığının iyi olduğu öğrenilen çocuğun ölümden döndüğü anlar kameraya anbean yansıdı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Zeytinburnu Veli Efendi Mahallesi Bağ Cami Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 yaşındaki Asel Gülmez, 7 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairenin açık penceresinin kenarına çıktı. Daha sonra pencereden düşen çocuk, alt katlarda bulunan çamaşır iplerine takıldıktan sonra park halindeki otomobilin üzerine düştü. Kaputa düşen çocuk yola yuvarlandı. Çocuğun düştüğünü gören mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Çocuk, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

"ALLAH BİR MELEK GÖNDERİP ONU KURTARMIŞ"

Yaşanan olayla ilgili bilgi veren anne Kamile Gülmez, "Zaten ayak çıplak aşağı indim. Nasıl hissettiğimi nereden bileyim? Zaten çocuğumu bir baktım içeride diye, aşağı indim. Başkaları zaten onu aldı. Dediler işte arabanın içerisine düşmüş. Öbür kardeşleriyle oynuyordu. Gidip geliyordu yani. Küçük mutfağa gitti. Oradan oynamaya gitti. Bir saniyeyle nasıl gitti, nasıl düştü görmedik. Şu an çok şükür iyi. Allah bir melek göndermiş, onu kurtarmış yani. Sadece onu diyorum" diye konuştu. 3 yaşındaki Asel Gülmez'in sağlık durumunun iyi olduğu görüldü.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Zeytinburnu, Çocuk, Cami, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da 3 yaşındaki çocuk 4'üncü kattan otomobilin üzerine düştü - Son Dakika


Son Dakika
22:15 Hindistan'dan çok konuşulacak görüntüler, gökten solucan yağdı!
22:13 "Montaj video" tartışması alevleniyor! Kılıçdaroğlu'nun canlı yayındaki ağır sözleri sonrası Erdoğan'dan dikkat çeken paylaşım
22:13 Şenol Güneş PFDK'ya sevk edildi!
22:10 Sırrı Süreyya Önder'den çok konuşulacak çıkış: Kılıçdaroğlu'nun bize taahhüt ettiği şeyler var, yapmak zorunda
22:09 Kılıçdaroğlu'na canlı yayında soruldu: Seçimden bu sonucu bekliyor muydunuz?
22:06 Kılıçdaroğlu, kendisini terörle ilişkilendiren video için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklendi
22:05 Yıldız topçu menajerini dinledi! O isim Süper Lig devine geliyor
22:04 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a destek veren Sinan Oğan'a dikkat çeken soru: Vaatlerinden hangi gerekçeyle vazgeçtin?
22:03 Menajeri ilk o kulübü önerdi! Serdar Azmoun, Süper Lig devine geliyor
21:52 Son Çin İmparatoru'na ait Patek Philippe marka saat 6.2 milyon dolara satıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2023 22:24:49. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da 3 yaşındaki çocuk 4'üncü kattan otomobilin üzerine düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement