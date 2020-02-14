İstanbul'da 7 katlı bina çöktü - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İstanbul'da 7 katlı bina çöktü - Son Dakika Ekonomi

İstanbul'da 7 katlı bina çöktü

14 dakika önce

Bahçelievler'de 7 katlı boş bir binanın çöktüğü bilgisi üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İstanbul'da 7 katlı bina çöktü, System.String[]

Bahçelievler'de 7 katlı boş bir binanın çöktüğü bilgisi üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bahçelievler, İtfaiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 03:07 
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