Üye Girişi
İstanbul'da 7 milyon liralık vurguna hazırlanan kaçakçılık şebekesi çökertildi - Son Dakika

İstanbul'da 7 milyon liralık vurguna hazırlanan kaçakçılık şebekesi çökertildi

15.09.2021 09:03

İstanbul'da 7 milyon liralık vurguna hazırlanan kaçakçılık şebekesi çökertildi 7 milyon liralık vurgun yapmaya hazırlanan 8 kişi gözaltına alındı İstanbul'da tütün kaçakçılığıyla mücadele kapsamında bir şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda, 7 milyon liralık vurgun yapmaya hazırlanan 8...

İstanbul'da 7 milyon liralık vurguna hazırlanan kaçakçılık şebekesi çökertildi

7 milyon liralık vurgun yapmaya hazırlanan 8 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL - İstanbul'da tütün kaçakçılığıyla mücadele kapsamında bir şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda, 7 milyon liralık vurgun yapmaya hazırlanan 8 kişi gözaltına alındı. Depoya ve sevkiyata hazırlanan tıra yapılan baskında, 10 tonun üzerinde nargile tütününe, 13 bin 500 paket sigaraya ve cinsel gücü artırıcı 42 bin paket jelin de içinde olduğu yüklü miktarda kaçak ürüne el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece'de bir depoda bir şebeke tarafından yurda kaçak yollarla getirilen TAPDK bandrolsüz nargile ürünleri ile halk sağlığına zararlı performans arttırıcı jeller ve çok sayıda farklı markalara ait parfümlerin saklandığını, söz konusu kaçak ürünlerin Türkiye'nin farklı illerine ev eşyası ve sabun kolilerinin içerisinde gizlenerek piyasaya sürülmek üzere olduğu istihbaratını aldı.

Malların saklandığı depo ve şebeke üyeleri polis takibinde

Şebeke üyelerince kaçak yollarla yurda sokulan tonlarca nargile tütünü ve binlerce paket kaçak sigaranın bulunduğu depoyu takibe alan emniyet güçleri, depoya girip çıkan yük kamyonlarını ve şebekenin üyelerini tek tek tespit edip operasyon için düğmeye bastı. Yürütülen soruşturma kapsamında çay ve tütün aramada görevli hassas burunlu "Öfke" adlı dedektör köpekle birlikte 10 Eylül'de Büyükçekmece'deki depoya operasyon düzenlendi.

Dedektör köpek 'Öfke' tırda ve depoda aramalarda

Baskında 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Depoda ve tırda yapılan aramalarda, kaçak olduğu değerlendirilen piyasa değeri yaklaşık 7 milyon lirayı bulan, daralı ağırlığı 10 buçuk tonu aşkın 130 bin 606 paket kaçak nargile tütünü, 13 bin 500 paket sigara, 42 bin adet performans arttırıcı jel ve ünlü markalara ait bin 26 şişe parfüm ele geçirildi.

Büyük vurgunun şüphelileri emniyette sorguda

Yakalanan şebe üyeleri, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'nde bulunan yerleşkesine götürüldü.Kaçakçılık şüphelisi 8 kişinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, kaçak ürünlerin ise Adli Emanetlere teslim edileceği öğrenildi.

İstanbul'da 7 milyon liralık vurguna hazırlanan kaçakçılık şebekesi çökertildi
İstanbul'da 7 milyon liralık vurguna hazırlanan kaçakçılık şebekesi çökertildi
İstanbul'da 7 milyon liralık vurguna hazırlanan kaçakçılık şebekesi çökertildi
İstanbul'da 7 milyon liralık vurguna hazırlanan kaçakçılık şebekesi çökertildi

Büyükçekmece, Kaçakçılık, İstanbul, Tütün, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da 7 milyon liralık vurguna hazırlanan kaçakçılık şebekesi çökertildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

6 yıllık evli adam, kayınvalidesine aşık oldu! Attığı mesajlar gün yüzüne çıktı 08:38 6 yıllık evli adam, kayınvalidesine aşık oldu! Attığı mesajlar gün yüzüne çıktı Bolivya'da korkutan olay! Bir kadının yediği hamburgerden insan parmağı çıktı 08:13 Bolivya'da korkutan olay! Bir kadının yediği hamburgerden insan parmağı çıktı Apple, iPhone 13 modellerinin Türkiye fiyatlarını açıkladı 07:30 Apple, iPhone 13 modellerinin Türkiye fiyatlarını açıkladı
Bayern Münih, deplasmanda Barcelona'yı farka boğdu! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları 00:57 Bayern Münih, deplasmanda Barcelona'yı farka boğdu! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları Yürekler ağza geldi! Ronaldo ısınma sırasında kadın güvenlik görevlisini bayılttı 23:57 Yürekler ağza geldi! Ronaldo ısınma sırasında kadın güvenlik görevlisini bayılttı Yıllar onu da değiştirdi! İşte En Son Babalar Duyar'ın Rafi Maranga'sının bugünkü hali 22:49 Yıllar onu da değiştirdi! İşte En Son Babalar Duyar'ın Rafi Maranga'sının bugünkü hali
Acun Ilıcalı: O Ses Türkiye'de Hadise'nin yerine yeni bir isim düşünüyoruz 22:20 Acun Ilıcalı: O Ses Türkiye'de Hadise'nin yerine yeni bir isim düşünüyoruz Sergen Yalçın'ın 21:36 Sergen Yalçın'ın "Kanalı aç" talebine Acun Ilıcalı yanıt verdi: Üye olsunlar da maçı izlesinler

Son Dakika Haberleri
08:42 Kuzey Kore'den yeni bir deneme geldi! Füzenin ne olduğu da nereye düştüğü de bilinmiyor
08:22 MasterChef Türkiye'de ilk dokunulmazlık oyununu heyecanı yaşandı! Kaybeden kırmızı takımın olunca, yarışmacılar elemeye kaldı
08:17 iPhone 13'ün tanıtımı yapıldı! 9 farklı renk seçeneği var, işte özellikleri
08:13 Bolivya'da korkutan olay! Bir kadının yediği hamburgerden insan parmağı çıktı
07:44 Erdoğan'dan Lafarge'ın DEAŞ'ı desteklemesi hakkında: Avrupa'ya hep söyledim, kulak arkası ettiler
07:36 Son anda gördü! Motosikletteki yılanı, eliyle başından sıkarak çıkartabildi
07:30 Apple, iPhone 13 modellerinin Türkiye fiyatlarını açıkladı
07:23 Davutoğlu'na sorulan "Erdoğan beyaz sayfa açalım derse yanıtınız ne olur" sorusu şaşırtan bir cevap aldı: Görüşürüm
18:17 Kayseri'de 4 bin yıl öncesine ait kalıntılar, arkeologları bile şaşırttı
18:05 Stefan Kuntz ile prensipte anlaşıldı! A Milli Takım'ın başına gelmesi an meselesi
Kuzey Kore'den yeni bir deneme geldi! Füzenin ne olduğu da nereye düştüğü de bilinmiyor Kuzey Kore'den yeni bir deneme geldi! Füzenin ne olduğu da nereye düştüğü de bilinmiyor         
08:43
iPhone 13'ün tanıtımı yapıldı! 9 farklı renk seçeneği var, işte özellikleri iPhone 13'ün tanıtımı yapıldı! 9 farklı renk seçeneği var, işte özellikleri         
08:17
Erdoğan'dan Lafarge'ın DEAŞ'ı desteklemesi hakkında: Avrupa'ya hep söyledim, kulak arkası ettiler Erdoğan'dan Lafarge'ın DEAŞ'ı desteklemesi hakkında: Avrupa'ya hep söyledim, kulak arkası ettiler         
07:44
Davutoğlu'na sorulan Davutoğlu'na sorulan "Erdoğan beyaz sayfa açalım derse yanıtınız ne olur" sorusu şaşırtan bir cevap aldı: Görüşürüm         
07:24
Dünyayı tedirgin eden görüntü! Kutsal kitapta da geçen kıyametin habercisi göl kırmızıya döndü Dünyayı tedirgin eden görüntü! Kutsal kitapta da geçen kıyametin habercisi göl kırmızıya döndü         
00:43
Acun Ilıcalı canlı yayında bombayı patlattı: Hull City'yi almayı düşünüyorum Acun Ilıcalı canlı yayında bombayı patlattı: Hull City'yi almayı düşünüyorum         
23:03
Acun Ilıcalı, Acun Ilıcalı, "EXXEN'e üye olmak için 1.5 saattir uğraşıyorum" diyen Güntekin Onay'a ateş püskürdü         
22:34
Bu detayı kimse bilmiyordu! Acun Ilıcalı, yıllar önce Nurgül Yeşilçay'la aynı filmde oynamış Bu detayı kimse bilmiyordu! Acun Ilıcalı, yıllar önce Nurgül Yeşilçay'la aynı filmde oynamış         
22:02
Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu! Açılış maçında birden fazla rekora imza attı Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu! Açılış maçında birden fazla rekora imza attı         
20:54
Taliban'ın korkunç idam anı! Darağacındaki esirin son hareketi tüyleri diken diken etti Taliban'ın korkunç idam anı! Darağacındaki esirin son hareketi tüyleri diken diken etti         
20:46
Oyuncu Ebru Şahin, Cedi Osman'ın evlilik teklifini kabul etti Oyuncu Ebru Şahin, Cedi Osman'ın evlilik teklifini kabul etti         
19:05
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mil-Diyanet Sen üyeleri açıklamalarına sert çıktı: Böylesi bir tablonun sonu uçurumdur MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mil-Diyanet Sen üyeleri açıklamalarına sert çıktı: Böylesi bir tablonun sonu uçurumdur         
18:01
Oyuncu Pelin Öztekin, sosyal medya üzerinden gönderilen cinsel içerikli mesajları ifşa etti Oyuncu Pelin Öztekin, sosyal medya üzerinden gönderilen cinsel içerikli mesajları ifşa etti         
17:32
Adnan Oktar'a açılan davada adı vardı! TCDD Genel Müdürü Murat Atik görevden alındı Adnan Oktar'a açılan davada adı vardı! TCDD Genel Müdürü Murat Atik görevden alındı         
15:55
Trans bireyin evine ilişki yaşamaya giden adam: 100 liramı geri vermedi, boğuşurken öldürdüm Trans bireyin evine ilişki yaşamaya giden adam: 100 liramı geri vermedi, boğuşurken öldürdüm         
13:37
NATO ile iplerin gergin olduğu bir dönemde kritik tatbikat! Rusya ve Belarus resmen gövde gösterisi yaptı NATO ile iplerin gergin olduğu bir dönemde kritik tatbikat! Rusya ve Belarus resmen gövde gösterisi yaptı         
13:31
İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, 50 otobüsün hurdaya döndüğü iddiası ile Kadir Topbaş'ı suçladı İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, 50 otobüsün hurdaya döndüğü iddiası ile Kadir Topbaş'ı suçladı         
12:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2021 09:11:38. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da 7 milyon liralık vurguna hazırlanan kaçakçılık şebekesi çökertildi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement