İstanbul'da 7 ton metil alkol ele geçirildi - Son Dakika
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İstanbul'da 7 ton metil alkol ele geçirildi

6 saat önce

Esenyurt'ta bir imalathaneye düzenlenen operasyonda yaklaşık 7 ton metil alkol ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da 7 ton metil alkol ele geçirildi, System.String[]

Esenyurt'ta bir imalathaneye düzenlenen operasyonda yaklaşık 7 ton metil alkol ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Orhangazi Mahallesi'ndeki bir imalathanede metil alkol bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında imalathaneye operasyon düzenleyen ekipler, A.K, M.A ve G.A'yı gözaltına aldı.

Söz konusu adreste sahte içki üretiminde kullanıldığı değerlendirilen yalaşık 7 ton metil alkol ele geçirildi.

Üzerinden sahte kimlik çıkan şüpheli A.K'nin 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 04:20 Kaynak: AA
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