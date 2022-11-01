İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alınan kararın ardından mega kentte 7 yeni deniz hattı bugün seferlere başladı. Marmara Denizi, İstanbul Boğazı ve Haliç'te kıyıya paralel yeni deniz hatları ilk yolcularını aldı.
Buna göre Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Sütlüce- Eyüp hattında 11,50 lira, Avcılar-Bakırköy-Kadıköy hattında 28,74 lira, Avcılar-Bostancı hattında 31,85 lira, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada hattında 21,90 lira, Çengelköy- Kabataş hattında 9,47 lira, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüp hattında 11,50 lira, Bostancı-Caddebostan-Moda-Kadıköy-Kabataş hattında 11,50 liraya yolculuk yapabilecek.
Kadıköy'den yola çıkan 350 kişi kapasiteli deniz otobüsü bugün saat 11.00 sıralarında Avcılar iskelesine yanaştı. Deniz otobüsünden sadece 2 kişinin inmesi dikkatlerden kaçmadı. Daha önce Marmaray kullandığını söyleyen üniversite öğrencisi Nisa Nurdur, artık 50 dakika içerisinde Avcılar'a geldiğini belirterek, "Sanırım yeterince kimsenin haberi yok. Bu seferlerin devamını istiyorum" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'a 7 yeni deniz hattı - 350 kişilik deniz otobüsünden sadece 2 yolcu çıktı - Son Dakika