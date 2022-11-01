Kadıköy'den yola çıkan 350 kişi kapasiteli deniz otobüsü bugün saat 11.00 sıralarında Avcılar iskelesine yanaştı. Deniz otobüsünden sadece 2 kişinin inmesi dikkatlerden kaçmadı. Daha önce Marmaray kullandığını söyleyen üniversite öğrencisi Nisa Nurdur, artık 50 dakika içerisinde Avcılar'a geldiğini belirterek, "Sanırım yeterince kimsenin haberi yok. Bu seferlerin devamını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

İstanbul, Kadıköy, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'a 7 yeni deniz hattı - 350 kişilik deniz otobüsünden sadece 2 yolcu çıktı - Son Dakika

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