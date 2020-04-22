İSTANBUL'DA 70 GÜNDÜR SUSUZLAR - Son Dakika
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İSTANBUL'DA 70 GÜNDÜR SUSUZLAR

6 saat önce

ARNAVUTKÖY'de Dursunköy Mahallesi sakinleri 70 gündür susuzluk çekiyor.

İSTANBUL'DA 70 GÜNDÜR SUSUZLAR, System.String[]

ARNAVUTKÖY'de Dursunköy Mahallesi sakinleri 70 gündür susuzluk çekiyor.

Burası Megakent İstanbul'un Kanal İstanbul projesi ile adını duyuran, İstanbul Havalimanı ile de tüm gözlerin üzerine çevrildiği Arnavutköy ilçesi.. Arnavutköy'e bağlı Dursunköy Mahallesi'nde yaklaşık 70 gündür su yok. Su hatlarındaki çalışmaların bir türlü bitmediğini söyleyen Dursunköy Mahallesi sakinleri mağduriyetlerinin giderilmesi için çalmadık kapı bırakmadıklarını söyledi.

İhtiyaçlarını kuyu suyu ve tankerlerle taşıdıkları su ile gidermeye çalışan Dursunköy mahallesi sakinleri, tarlalarını sulayamamaktan ve yetiştirdikleri hayvanları yeteri kadar su verememekten dolayı mağdur olduklarını da ifade ettiler.

"BÜTÜN EKİPMANLARI BIRAKIP GİTTİLER"

Mahalle sakinlerinden Osman Tatlı, "Tam 70 gündür sularımız yok. Bir ara geldiler, buraya çelik boruları falan getirdiler yaklaşık 500 - 600 metre kadar döşediler ondan sonra bütün ekipmanlarını olduğu gibi bırakıp yine gittiler. Şuan da suyumuz akmadığı için biz çok mağduruz. Bizim tek isteğimiz bu mağduriyetimizi gidersinler. Banyo yapamıyoruz, çamaşır yıkayamıyoruz, ben daha ne anlatayım bildiğiniz gibi her şey su ile oluyor su olmadan hiçbir şey olmuyor. Hem koronavirüsle mücadele etmeye çalışıyoruz burada hem de üstüne üstlük mübarek ramazan ayı içerisine girmek üzereyiz bu susuzlukla biz nasıl baş edeceğiz böyle bilmiyoruz" dedi.

"SUYUMUZ YOK NASIL YIKAYALIM ELLERİMİZİ"

İbrahim Şamdanlı ise,  "Yaklaşık 30 yıldır burada yaşıyorum. Bizim burada suyumuz olmadığı için çok mağduruz şuan da kuyu suyu ile idare etmeye çalışıyoruz talebimiz biran önce evlerimize suyumuzu versinler bu işle kim ilgileniyorsa bizim suyumuzu versinler. Bize diyorlar ki günde 3 kere 4 kere elinizi yıkayın suyumuz yok, nasıl yıkayalım ellerimizi soruyorum buradan yetkililere. Bizim kullandığımız su üstelik arıtılmamış pis sulardır" diye konuştu.

"DUŞ ALAMIYORUZ, ÇAMAŞIR BULAŞIK YIKAYAMIYORUZ"

Engin Askuş da "Yaklaşık 70 gün oldu sularımız kesik ben burada hayvancılık ve tarım işleri ile uğraşan köylüleriz biz ne hayvanlarımızı temizleyebiliyor veya suyunu verebiliyoruz, ne bahçelerimizle ilgilenebiliyoruz, ne kendimiz temizlenebiliyoruz. Bu sorunun giderilmesi için defalarca 153 Beyaz masayı aradık ancak her aradığımız kurum birbirlerine topu atıyor ne bir açıklama yapıyorlar ne başka bir şey" dedi.  Sedat Tatlı ise, "Burada ki insanlar gördüğünüz gibi yaşlı insanlar, sokağa çıkamıyorlar ve yaklaşık 70 gündür su gelmediği için mağdur durumdalar. Böyle bir süreçte hijyenik olmak zorundayız ama maalesef olamıyoruz suyumuz yok duş alamıyoruz, çamaşır bulaşık yıkayamıyoruz, çocuklarımız var evde günlerdir yıkanamıyorlar çok zorlu bir süreçten geçiyoruz burada" ifadelerini kullandı.

Esma Tatlı da, "Susuz ne namaz kılabiliyoruz ne ibadet edebiliyoruz hiçbir şey yapamıyoruz burada biz evde çok vakit geçiriyoruz ancak evi silsek süpüremiyoruz, süpürsek silemiyoruz. Öyle böyle idare etmeye çalışıyoruz, mağduriyetimizi su kuyularından su taşıyarak gidermeye çalışıyoruz. Biz evde 6 kişi yaşıyoruz, çocuklar bu durumdan çok etkileniyor en büyük sıkıntımız su şuanda" diye konuştu.

Arnavutköy, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 10:42 Kaynak: DHA

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