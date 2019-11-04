İstanbul'da 70 kaçak göçmen böyle yakalandı

Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyon saniye saniye kamerada

70 göçmen ve 6 organizatöre toplam 350 bin TL idari para cezası

-Kaçakçılığı organize eden 6 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi

İSTANBUL - İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda yasadışı yollarla Türkiye'ye gelen ve Meriç nehri üzerinden Yunanistan'a yasadışı yollardan geçmeye çalışan 40'ı Pakistan, 30'u Bangladeş uyruklu toplam 70 kaçak göçmen ile aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 6 şahıs yakalandı. Kaçakçılığı organize eden 6 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan bir minibüse seyir halinde yapılan operasyon saniye saniye kaydedildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı organize göçmen kaçakçılığı ile mücadelesi aralıksız sürdürüyor. Yasadışı yollardan Türkiye'ye giriş yapan göçmenlerin Edirne'de bulunan Meriç nehri üzerinden Yunanistan'a geçiş yapacağı ihbarı alan Jandarma ekipleri, yaptığı istihbari çalışmalar ve fiziki takip sonucunda kaçakçıların kullandığı minibüsü tespit etti. Takibe alınan minibüsün sık sık Eyüpsultan'da bulunan bir adrese gittiği belirlendi. Bölgede araştırmalarını yoğunlaştıran ekipler, söz konusu adresin göçmenlerin yurtdışına çıkmadan önce geçici olarak barındığı "Şok Evi" olduğunu tespit etti. Minibüsün içine kaçak göçmenlerin bindiğini gören Jandarma ekipleri, hem minibüse hem de "Şok Evi"ne eş zamanlı baskın düzenledi. Jandarma ekipleri ile kaçakçılar arasında otoyolda süren kovalamacının ardından kaçak göçmenleri taşıyan minibüs durduruldu. Aracın içinden 12 yabancı uyruklu kaçak göçmen çıktı.

Jandarma'dan "Şok Evi"ne şok Baskın

Eş zamanlı olarak şok evinde de arama yapıldı. Aramalarda evin odalarında, kanepe altlarında, mutfak dolaplarında, hatta çatıda saklanmış vaziyette 30'u Pakistan 28'i Bangladeş uyruklu kaçak göçmen ile aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 6 örgüt üyesi yakalandı. Göçmen kaçakçılığını organize eden suç örgütü mensuplarınca yaşam koşulları çok kötü durumda olan bu evlerde barınmak zorunda bırakılan göçmenler, Jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Para karşılığında umut satmışlar

Yakalanan insan tacirlerinin üzerinden para alış verişini not ettikleri 2 adet defter çıkması umut tacirlerinin kazandığı yüksek meblağları gözler önüne serdi. Evde yapılan aramalarda ise çeşitli resmi kurumlara ait sahte yol/izin belgeleri, uluslararası koruma belgeleri, 30 adet cep telefonu ile sim kartları ile 1 adet şişme bot ve bu bota ait 2 adet kürek ile 1 adet şişirme pompası ele geçirildi, organizatörlerin kullandığı ve göçmenleri sınıra götürecek olan 1 minibüse de el konuldu.

Göçmenlere ve organizatörlere para cezası yağdı

Adam başı 2000 Euro'ya umuda yolculuğa çıkan, yasadışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isteyen, Pakistan ve Bangladeş uyruklu toplam 70 kişi hakkında yasal işlemler tamamlanarak Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. 70 göçmen ve 6 organizatöre toplam 350 bin TL idari para cezası uygulandı. Yakalanan 6 şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.