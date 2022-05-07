İSTANBUL'DA 726 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI - Son Dakika
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İSTANBUL'DA 726 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

07.05.2022 11:18

İSTANBUL'da yapılan denetimlerde 726 kaçak göçmen yakalandı.

İSTANBUL'da yapılan denetimlerde 726 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenlerin sınır dışı edilmesi için işlemler başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube ekipleri, ülkeye yasa dışı yollarla giren göçmenlerin tespit edilmesi için çalışma başlattı. Umuma açık alanlarda yapılan denetimlerde 128'i Suriye, 327'i Afganistan, 104' Pakistan ve 167'i diğer ülke uyruklu olmak üzere toplam 726 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenlerin sınır dışı edilmesi için işlemler başlatıldı.

İSTANBUL'DA 726 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
İSTANBUL'DA 726 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
İSTANBUL'DA 726 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
İSTANBUL'DA 726 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

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Emniyet Müdürlüğü, Togo Cumhuriyeti, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA 726 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL'DA 726 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI - Son Dakika
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