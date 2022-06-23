İstanbul'da 73 bin şişe sahte parfüm ele geçirildi - Son Dakika
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İstanbul'da 73 bin şişe sahte parfüm ele geçirildi

23.06.2022 11:56

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 73 bin 485 şişe sahte parfüm ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 73 bin 485 şişe sahte parfüm ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, suç örgütünün ürettiği yüklü miktarda sahte parfümü piyasaya sürüp haksız kazanç elde edeceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında Avcılar ve Bağcılar'da 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 2 zanlıyı yakaladı.

Adreslerde yapılan aramada sahte olduğu belirlenen 73 bin 485 şişe parfüm ile yapımda kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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İstanbul'da 73 Bin 485 Şişe Sahte Parfüm Ele Geçirildi İstanbul'da 73 Bin 485 Şişe Sahte Parfüm Ele Geçirildi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da 73 bin şişe sahte parfüm ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da 73 bin şişe sahte parfüm ele geçirildi - Son Dakika
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