Adreslerde yapılan aramada sahte olduğu belirlenen 73 bin 485 şişe parfüm ile yapımda kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da 73 bin şişe sahte parfüm ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.