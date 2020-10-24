İstanbul'da 74 yaşındaki "KOAH hastası torbacı" yakalandı - Son Dakika

İstanbul'da 74 yaşındaki "KOAH hastası torbacı" yakalandı

24.10.2020 12:43
İstanbul'da 74 yaşındaki

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucu satıldığı ihbarını aldıkları bir eve yaptığı baskında oksijen tüpüne bağlı yaşayan 74 yaşındaki KOAH hastası bir şahsı görünce şoke oldu.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucu satıldığı ihbarını aldıkları bir eve yaptığı baskında oksijen tüpüne bağlı yaşayan 74 yaşındaki KOAH hastası bir şahsı görünce şoke oldu. Baskında yapılan aramalarda çok miktarda ve çeşitli uyuşturucu madde ve tabancalar ele geçirildi. Diğer baskınlarda 4 şüpheli gözaltına alınırken, KOAH hastası şahsın geçtiğimiz sene de uyuşturucu ticareti yapmaktan dolayı yakalandığı ve "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan arandığı öğrenildi.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Seyrantepe Sultan Selim Caddesi üzerinde bir şahsın uyuşturucu madde sattığı ihbarını aldı. İhbarı değerlendiren Kağıthane polisi, fiziki ve teknik takipler sonrasında hazırlıklarını tamamlamasının ardından önceki gün saat 16.30 sıralarında Yeşilce Mahallesi Andelip Sokak üzerindeki binaya baskın düzenledi. Baskında odaya giren polis ekipleri gördükleri manzara karşısında adeta şaştı kaldı. Evdeki 74 yaşındaki Ahmet B'nin oksijen tüpüne bağlı olarak yaşadığını ve KOAH hastası olduğunu gören Kağıthane polisi, içeride yaptığı aramalarda çok miktarda ve çeşitli uyuşturucu madde ele geçirdi. Ayrıca uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 760 liraya da el konuldu. Şahıs ardından hastalığının durumu için polis tarafından hastaneye götürüldü.

KOAH hastası torbacıdan uyuşturucu fışkırdı

Yaşlı adama uyuşturucuyu kimden aldığının sorulması ve adamın da Aykutcan G. ve Mehmet A'nın getirdiğini belirtmesi üzerine polis ekipleri beklemeye başladı. Yaklaşık 20 dakika sonra olay yerine gelen şahıslar Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gözaltına alındı. Şahısların yapılan üst aramalarında çok miktarda uyuşturucu madde, para ve cep telefonu ele geçirildi.

Torbasının evinde tabancada bulundu

Şahısların uyuşturucu Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi 1. Nilgün Sokak üzerindeki evden aldıklarını söylemesi üzerine Kağıthane polisi, sokak üzerindeki eve baskın düzenledi. Baskında evde arama yapan polis, çok miktarda metamfetamin ele geçirmesinin yanı sıra 3 adet hassas terazi, muşta, 2 adet de tabanca buldu. Aramaların ardından evde bulunan Serap Ö, gözaltına alındı.

KOAH hastası torbacı serbest bırakıldı

Baskınlar sonrası gözaltına alınan 4 şüpheli ifadeleri alınmak ve adli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette işlemlerin tamamlanan torbacıların Ahmet B, sağlık sebebiyle savcılığın talimatıyla, adama uyuşturucu getiren 2 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Baskında gözaltına alınan diğer kadın şüpheli Serap Ö. ise çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KOAH hastası torbacı geçen senede yakalandı

Öte yandan oksijen tüpüne bağlı yaşayan KOAH hastası 74 yaşındaki Ahmet B.'nin geçtiğimiz sene İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyon kapsamında yastığının altında çok miktarda uyuşturucu madde bulunması nedeniyle gözaltına alındığı ve tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. - İSTANBUL

İstanbul'da 74 yaşındaki KOAH hastası torbacı yakalandı
İstanbul'da 74 yaşındaki KOAH hastası torbacı yakalandı
İstanbul'da 74 yaşındaki KOAH hastası torbacı yakalandı
İstanbul'da 74 yaşındaki KOAH hastası torbacı yakalandı
İstanbul'da 74 yaşındaki KOAH hastası torbacı yakalandı
İstanbul'da 74 yaşındaki KOAH hastası torbacı yakalandı

Uyuşturucu, Kağıthane, İstanbul, KOAH, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da 74 yaşındaki 'KOAH hastası torbacı' yakalandı - Son Dakika

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