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İstanbul'da 75 kilo 750 gram uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika

İstanbul'da 75 kilo 750 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

04.11.2021 11:18
İstanbul'da 75 kilo 750 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, 75 kilo 750 gram skunk ele geçirildi.

İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, 75 kilo 750 gram skunk ele geçirildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası bağlantısı olan bir suç örgütünün, yurt dışından getirilen ve bir bölümü de yurt içinde üretilen yüklü miktarda uyuşturucuyu piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında Fatih, Güngören ve Tuzla'da bazı adreslere ve bir araca düzenlenen 3 farklı operasyonda, 1'i yabancı uyruklu 8 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde ve araçta yapılan aramalarda, 75 kilo 750 gram skunk bulundu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da 75 kilo 750 gram uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da 75 kilo 750 gram uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika
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