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İstanbul'da 750 kilo esrar yakalandı

1 saat önce

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul'da Muratbey Gümrük sahasında gerçekleştirilen operasyonda 753,25 kilogram esrar ele geçirildi.

İstanbul'da 750 kilo esrar yakalandı, System.String[]
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul'da Muratbey Gümrük sahasında gerçekleştirilen operasyonda 753,25 kilogram esrar ele geçirildi.

Muratbey Gümrük Müdürlüğünün cari teftişi esnasında, Türkiye'ye kot taşlama kumu getiren bir tırın taşıdığı yükün, uygunsuzluk nedeniyle getirildiği ülkeye geri gönderilmesine karar verildiği saptandı. Söz konusu dosya üzerinde Ticaret Müfettişlerince yapılan incelemede durumun şüpheli unsurlar barındırdığı kanaatine varılarak araç, x-ray taramasına sevk edildi.

Yapılan tarama sonucunda aracın bazı bölümlerinde şüpheli yoğunluklar tespit edilmesinin ardından narkotik dedektör köpek eşliğinde fiziki arama yapıldı. Köpeklerin çuvallara aşırı tepki vermesi üzerine İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, her biri bin 200 kilogram kot taşlama kumu taşıyan çuvalların içerisinde yapılan detaylı aramada; vakumlanarak gizlenmiş 114 paket içerisinde, 753,25 kilogram esrar ele geçirildi.

Ele geçirilen esrarın piyasa değerinin yaklaşık 30 milyon lira olduğu belirlendi. Olayla ilgili yürütülen çok yönlü soruşturmada suça iştirak ettikleri saptanan 2 kişi tutuklanarak ceza evine gönderildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 10:48 Kaynak: İHA
Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Muratbey, İstanbul, Güncel
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