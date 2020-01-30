İstanbul'da 77 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da 77 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

İstanbul'da 77 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

6 saat önce

İstanbul'da düzenlenen iki operasyonda 77 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İstanbul'da 77 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, System.String[]

İstanbul'da düzenlenen iki operasyonda 77 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin kaçak akaryakıt ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan teknik çalışma ve fiziki takip sonrası, 22 ve 23 Ocak'ta Büyükçekmece ile Sultangazi'de düzenlenen iki operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 77 bin litre "10 numara yağ" olarak tabir edilen kaçak akaryakıt ile bir ruhsatsız tabanca ve 67 mermi ele geçirildi. Ayrıca kaçak akaryakıt taşımacılığı yaptığı belirlenen bir minibüse el konuldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sultangazi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:16 Kaynak: AA
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