İstanbul'da 77 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da 77 düzensiz göçmen yakalandı

18.04.2022 10:59
İstanbul'da 77 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul'da 4 ayrı ilçede yapılan operasyonda 77 düzensiz göçmen yakalandı.

İstanbul'da 4 ayrı ilçede yapılan operasyonda 77 düzensiz göçmen yakalandı. Baskınlarda bu göçmenlere aracılık eden 4 kaçakçı gözaltına alındı.

Türkiye göç dalgasına karşı sınırlardaki güvenlik tedbirlerini artırırken, yurt içindeki kaçak göçmenlere yönelik operasyonlar da aralıksız devam ediyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, ülkeye kaçak yollardan giren ve "organizatörler" aracılığı ile İstanbul'a gelen düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik bir dizi çalışma gerçekleştirdi.

Avrupa'dan önceki son durak

Uluslararası göçmen kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde 11 ve 17 Nisan tarihleri arasında Esenyurt, Küçükçekmece, Bahçelievler ve Başakşehir ilçelerinde insan kaçakçılığı ağlarının elinde bulunan adresler ile 'şok evleri' de dahil çok sayıda noktaya operasyon düzenlendi. Yurda yasadışı yollarla gelen ve buradan da Avrupa ülkelerine geçiş için fırsat kollayan düzensiz göçmenlere yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 77 düzensiz göçmen yakalanarak gözaltına alındı. Bu operasyonlarda göçmen kaçakçılığında kullanılan 4 minibüse el konulurken, 5 şişme bot, 18 uyku tulumu, kamp malzemeleri, bot şişirme pompaları, 10 kürek ve sınır hattındaki duvar ya da tel örgüleri aşmakta kullanıldığı sanılan 4 merdiven ele geçirildi.

Kaçakçılığı ağlarına mensup 3 kişi tutuklandı

Operasyonların devamında kaçak göçmenlerin sevkini sağlayan 4 insan kaçakçısı da yakalandı. İnsan kaçakçılığı ağına mensup 4 kişiye ilk etapta 198 bin 198 lira idari para cezası kesilirken, adli makamlara sevk edilen zanlılardan biri hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Geri kalan diğer 3 kaçakçı ise polisteki ifade işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak hapse mahkum edildi.

Diğer yandan, kent genelinde İstanbul polisince gerçekleştirilen uygulamalar sırasında adli ve idari işlem yapılan 373 kişi Pendik Şehit Ozan Özen Ara Sevk Merkezi'ne, Türkiye'de yasal olarak kalış hakkı olmayan bin 271 düzensiz göçmenin ise Tuzla Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiği aktarıldı. Bu şahıslardan 30'u sınır dışı edilirken, 33'ü sınır dışı edilmek üzere farklı illere gönderildi. 137 kaçak göçmeninin İl Göç İdaresi kararıyla serbest bırakıldığı aktarıldı. Ayrıca bin 444 kişinin de sınır dışı işlemlerinin devam ettiği kaydedildi. - İSTANBUL

İstanbul'da 77 düzensiz göçmen yakalandı
İstanbul'da 77 düzensiz göçmen yakalandı
İstanbul'da 77 düzensiz göçmen yakalandı
İstanbul'da 77 düzensiz göçmen yakalandı
İstanbul'da 77 düzensiz göçmen yakalandı

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İstanbul, Türkiye, Göçmen, GÖÇ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da 77 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da 77 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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