İSTANBUL'DA 8 İLÇEDE DEAŞ OPERASYONU: 10 GÖZALTI - Son Dakika

İSTANBUL'DA 8 İLÇEDE DEAŞ OPERASYONU: 10 GÖZALTI

İSTANBUL'da 8 ilçede DEAŞ terör örgütüne düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 10 şüpheli yakalandı.

İSTANBUL'da 8 ilçede DEAŞ terör örgütüne düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 10 şüpheli yakalandı. Operasyon anları da kameraya yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile iltisaklı faaliyet gösterdiği tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 8 ilçede 12 farklı adrese 19 Ağustos Perşembe günü eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda yabancı uyruklu 10 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin haklarında düzenlenen tahkikat işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

Son Dakika

Samatta'nın kader maçı! Pereira'ya verdiği sözü tutamazsa yandı

Afgan kadın, ABD kargo uçağında doğum yaptı! Anne hayata, komutanın verdiği kritik kararla tutundu

Dünyayı endişelendiren şüphe doğrulandı! ABD'nin geride bıraktığı silahlar Taliban'ın kontrolünde

Sarı-kırmızılı takımın taraftarının yuhaladığı Falcao'nun eşinden manidar paylaşım: Gidiyoruz

Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın 13 yerden maaş aldığı iddiasına yalanlama geldi

Benfica ile ilişkileri iyi olan Terim, Gedson transferinde öğrendiği gerçek sonrası farklı bir tavır aldı

Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığında sona gelindi! İşte hükümetin yapacağı yeni teklif

Anne ve 2 yaşındaki çocuğu vurulmuş, baba ise kablo ile asılı halde bulundu