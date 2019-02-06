İstanbul'da 8 Katlı Bina Çöktü

İstanbul Kartal'da 8 katlı bir bina çöktü.

İstanbul Kartal'da 8 katlı bir bina çöktü. Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti.



Cevizli Mahallesi Sema Sokak'taki 8 katlı bir bina çöktü. Yaşanan olayda ilk belirlemelere göre, enkaz altında 5 kişi kaldı. Olay yerine hemen arama kurtarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çalışmalarda 1 kişinin cesedine ulaşıldı.



Binanın çöküş sebebiyle ilgili ise inceleme başlatıldı.



MUHTARDAN KORKUTAN AÇIKLAMA



Cevizli Muhtarı Memiş Dikilidaş, binanın 40 yaşın üzerinde olduğuna dikkat çekerek, "Yıkılan binanın zemin katında bir tekstil atölyesi faaliyet gösteriyordu. Aktif olan atölyede 20 kişi zaman zaman çalışıyordu. Apartmanda 24 mesken bulunuyor. Daha önce mahallemizde her hangi bir sebeple bina çökmedi. Yıkılan bina eski 40-50 yaşında bir binaydı. Ancak şimdiye kadar her hangi bir sıkıntı olduğu bilgisi gelmedi. Yıkımın neden kaynaklandığını bilmiyorum" dedi.



(İHA)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Son Dakika! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Çöken Binayla İlgili Dehşete Düşüren Açıklama

Son Dakika! İki Bakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Talimatıyla Kartal'daki Binanın Çöktüğü Yere Gidiyor

Son Dakika! İşte Kartal'daki 8 Katlı Binanın Çökme Anı

Nazire Dedeman İçin Cenaze Töreni Düzenlendi