Son Dakika Haberleri: İstanbul'da 8. kattan düşen kadın ağır yaralandı
Son Dakika Güncel İstanbul'da 8. kattan düşen kadın ağır yaralandı

İstanbul'da 8. kattan düşen kadın ağır yaralandı

15 dakika önce

Ataşehir'deki binanın 8. katından düşen kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'da 8. kattan düşen kadın ağır yaralandı, System.String[]

Ataşehir'deki binanın 8. katından düşen kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Beyin cerrahı olduğu öğrenilen Dilber Ayçiçek Çeçen, ikamet ettiği Ataşehir Bulvarı'ndaki bir sitede bulunan 12 katlı binanın 8. katından düştü.

Beton zemine çakılarak yaralanan Çeçen'e ilk müdahaleyi eşi yaptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Çeçen'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, olayın nasıl gerçekleştiğini araştırıyor.

Ataşehir, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 07:44 Kaynak: AA
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