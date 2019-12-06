Son Dakika Haberleri: İstanbul'da 8 operasyonda, 1089 parça tarihi eser ele geçirildi
Son Dakika Güncel İstanbul'da 8 operasyonda, 1089 parça tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

İstanbul'da 8 operasyonda, 1089 parça tarihi eser ele geçirildi

6 saat önce

İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda, yurt dışına kaçırılmaya çalışılan 1089 parça tarihi eser kurtarıldı.

İstanbul'da 8 operasyonda, 1089 parça tarihi eser ele geçirildi, System.String[]

İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda, yurt dışına kaçırılmaya çalışılan 1089 parça tarihi eser kurtarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, bir suç örgütünün çok sayıda tarihi eseri, yurt dışına kaçıracağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Polis ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmalarının ardından geçen hafta Gaziosmanpaşa, Büyükçekmece, Fatih, Ümraniye, Pendik ve Beykoz'da düzenlenen 8 ayrı operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 1089 parça tarihi eser ele geçirildi.

Eserler arasında, Anadolu arkeoloji tarihinin önemli parçalarından erken tunç çağına ait 4 bin yıllık ana tanrıça heykelciği, Akhamenid ya da Asur dönemi aslan ve boğa figürlü mezar buluntusu altın kolye, 2 bin yıllık Antiokya gümüş ve bronz karışımı bilion define grubu sikkeleri, ejderha başı bronz obje, Osmanlı dönemi el işçilikli gümüş işlemeli kemerler, doğal afetlerden koruduğuna inanılan dua metini ve altın yaldızlı el yazması Kur'an-ı Kerim sayfasının da bulunduğu belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Beykoz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:38 Kaynak: AA
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