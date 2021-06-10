85 bin adet sahte oto yedek parçası ele geçirildi - Son Dakika

İstanbul'da piyasaya sürülmeye hazır 85 bin adet sahte oto yedek parçası ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultanbeyli'deki iki ayrı adrese, araçlarda kullanılan yedek parçaların sahte olarak üretildiği bilgisi üzerine fiziki ve teknik takibin ardından eş zamanlı operasyon düzenledi.

Turgut Reis Mahallesi'ndeki bir iş hanı ile Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki bir depoya düzenlenen operasyonda ele geçirilen hava, yağ ve mazot filtresiyle, buji ve balata, imha edilmek üzere 10 kamyona yüklendi.