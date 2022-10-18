Dün Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesinde yürütülen denetimlerde, çoğunluğu Ortadoğu ve Asya kökenli 85 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Muhafaza altına alınan kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü 'ne teslim edilirken, denetimler çerçevesinde söz konusu göçmenlere evlerini icara veren 8 ikamet sahibi gözaltına alındı. Ev sahiplerine "Günübirlik Kiralama" suçundan idari işlem yapılırken, yakalanan 85 şahısla ilgili sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı duyuruldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince " Göçmen Kaçakçılığı" suçu ile ilgili Zeytinburnu ilçesinde bir dizi denetim gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA

Zeytinburnu, İstanbul, Göçmen, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İstanbul'da 85 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.