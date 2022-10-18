İstanbul'da 85 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da 85 kaçak göçmen yakalandı

18.10.2022 17:08

İstanbul'da 85 kaçak göçmen yakalandı Zeytinburnu'nda toplam 85 kaçak göçmen yakalanırken, bu kişilere evini kiraya veren 8 kişiye de idari işlem yapıldı İstanbul'da, polis ekiplerince düzenlenen denetimlerde, toplam 85 kaçak göçmen yakalanırken, bu kişilere evini kiraya veren 8 kişiye idari...

İstanbul'da 85 kaçak göçmen yakalandı

Zeytinburnu'nda toplam 85 kaçak göçmen yakalanırken, bu kişilere evini kiraya veren 8 kişiye de idari işlem yapıldı

İSTANBUL - İstanbul'da, polis ekiplerince düzenlenen denetimlerde, toplam 85 kaçak göçmen yakalanırken, bu kişilere evini kiraya veren 8 kişiye idari işlem yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "Göçmen Kaçakçılığı" suçu ile ilgili Zeytinburnu ilçesinde bir dizi denetim gerçekleştirildi.

Dün Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesinde yürütülen denetimlerde, çoğunluğu Ortadoğu ve Asya kökenli 85 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Muhafaza altına alınan kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, denetimler çerçevesinde söz konusu göçmenlere evlerini icara veren 8 ikamet sahibi gözaltına alındı. Ev sahiplerine "Günübirlik Kiralama" suçundan idari işlem yapılırken, yakalanan 85 şahısla ilgili sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı duyuruldu.

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Kaynak: İHA

Zeytinburnu, İstanbul, Göçmen, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da 85 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da 85 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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