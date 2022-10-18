İstanbul'da 85 Kaçak Göçmen Yakalandı

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde yapılan denetimlerde 85 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlere evlerini günübirlik kiralayan 8 ev sahibine ise idari işlem yapıldı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; güvenlik görevlileri dün Zeytinburnu'nda, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma düzenledi. Bu kapsamda, Yeşiltepe Mahallesi'nde yapılan denetimlerde, 85 yabancı uyruklu kişi yakalanarak muhafaza altına alındı.
Polis ekipleri, kaçak göçmenlere para karşılığında günübirlik ev tahsis eden 8 ev sahibine ise idari işlem yaptı.
Yakalanan 85 kişi hakkında sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı bildirildi.
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