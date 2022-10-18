İstanbul'da 85 Kaçak Göçmen Yakalandı

Polis ekipleri, kaçak göçmenlere para karşılığında günübirlik ev tahsis eden 8 ev sahibine ise idari işlem yaptı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü 'nden yapılan açıklamaya göre; güvenlik görevlileri dün Zeytinburnu'nda, Türkiye 'ye yasa dışı yollarla giren kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma düzenledi. Bu kapsamda, Yeşiltepe Mahallesi'nde yapılan denetimlerde, 85 yabancı uyruklu kişi yakalanarak muhafaza altına alındı.

Kaynak: ANKA

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