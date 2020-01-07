İstanbul'da 85 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da 85 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

İstanbul'da 85 kilo uyuşturucu ele geçirildi

7 saat önce

İstanbul'da sokak satıcılarına uyuşturucu madde temin ettiği öne sürülen 1 kişi yakalanırken 85 kilogram skunk ele geçirildi.

İstanbul'da 85 kilo uyuşturucu ele geçirildi, System.String[]

İstanbul'da sokak satıcılarına uyuşturucu madde temin ettiği öne sürülen 1 kişi yakalanırken 85 kilogram skunk ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin yurt dışından yasadışı yollarla getirdiği uyuşturucu maddeyi Zeytinburnu'nda bir sitede sakladığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışma sonucu şüpheli A.T Küçükçekmece'de bir sitede yakalandı.

Şüphelinin elinde bulunan torbada 10 kilogram, adresindeyse 75 kilo skunk bulundu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Zeytinburnu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 11:08 Kaynak: AA
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