Son Dakika Haberleri: İstanbul'da 850 kilogram eroin ele geçirildi

İstanbul'da 850 kilogram eroin ele geçirildi

1 saat önce

İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 850 kilogram eroin ele geçirildiği ve olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İstanbul'da 850 kilogram eroin ele geçirildi, System.String[]
İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 850 kilogram eroin ele geçirildiği ve olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:43 

İstanbul, Ekonomi
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