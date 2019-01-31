İstanbul'da 850 kilogram eroin ele geçirildi
1 saat önce
İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 850 kilogram eroin ele geçirildiği ve olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 850 kilogram eroin ele geçirildiği ve olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:43
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