Son Dakika Haberleri: İstanbul'da 850 Kilogram Eroinin Ele Geçirildiği Operasyon Kamerada

İstanbul'da 850 Kilogram Eroinin Ele Geçirildiği Operasyon Kamerada

31 dakika önce

İstanbul'da 850 kilogram eroinin ele geçirildiği operasyon kameradaÇağatay KENARLI, İstanbul DHA - İSTANBUL'da Sultanbeyli ve Sarıyer'de yapılan operasyonda 850 kilogram eroin ele geçirildi.

İstanbul'da 850 Kilogram Eroinin Ele Geçirildiği Operasyon Kamerada, System.String[]
İstanbul'da 850 kilogram eroinin ele geçirildiği operasyon kamerada

Çağatay KENARLI,  İstanbul DHA - İSTANBUL'da Sultanbeyli ve Sarıyer'de yapılan operasyonda 850 kilogram eroin ele geçirildi.

OTOMOBİLE YÜKLENİRKEN BASKIN

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yüklü miktarda uyuşturucu madde taşınacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis, Sultanbeyli'de gıda işi yapan bir iş yerine kiraladıkları lüks araçlarla gelen şüphelileri takibe başladı. Bu sırada şüpheliler lüks aracın bagajından çıkardıkları bir çuvalı keserek içinde bulunan eroini işyerine götürdü. Bunun üzerine narkotik polisleri iş yerine baskın düzenleyerek sumak çuvalları içinde 600 kilo eroin ele geçirdi.

REZİDANS VE LÜKS OTOMOBİLDE İKİNCİ ARAMA 

Narkotik polisleri bir şüphelinin Sarıyer'de bulunan kiralık lüks rezidansta yaşadığını belirleyerek yeni bir operasyon düzenledi. Rezidans ve önüne park etmiş lüks bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada lüks otomobilin bagajında 250 kilogram eroin bulundu.

Polisin ele geçirdiği toplam 850 kilo eroinin piyasa fiyatının 60 milyon lira değerinde olduğu öğrenildi. Ekiplerinin operasyonda ele geçirilen iki lüks araca da el koyacağı belirtildi.

EROİNLERİN ELE GEÇİRİLMESİ POLİS KAMERASINDA 

Narkotik ekiplerinin yaptığı baskın polis kameralarına saniye saniye kaydedildi. Ekiplerinin susmak çuvalları ve valizler içerisinde bulunan uyuşturucu maddeleri ele geçirmesi görüntülere yansıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:12 Kaynak: DHA

Sarıyer, İstanbul, Güncel
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