İstanbul'da 9 araç kundaklandı - Son Dakika
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İstanbul'da 9 araç kundaklandı

1 saat önce

İstanbul Fatih'te kundaklanan park halindeki 9 araç kullanılamaz hale geldi.

İstanbul Fatih'te kundaklanan park halindeki 9 araç kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Ayvansaray Mumhane Caddesi'nde park halindeki 9 araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle kimliği belirsiz maskeli 4 şüpheli tarafından kundaklandı. Araçları üzerine yanıcı madde atarak ateşe veren şüpheliler kaçtı.

Dumanı fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken araçlar kullanılamaz hale geldi.

Polis ekiplerinin, şüphelilerin yakalanması için çalışmaları sürüyor.

İstanbul'da 9 araç kundaklandı

İstanbul, Fatih, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 05:01 Kaynak: AA
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