İstanbul'da 9 aracın kundaklanmasına ilişkin 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Olaya karışan 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

Olayı gerçekleştirdikleri belirlenen Barış K. ve Ramazan A. Balat sahil yolunda ticari bir araç içerisinde yakalandı.

Görüntülerden, maskeli ve yüzleri kapalı 4 kişinin araçları kundakladığı belirlendi.

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