İstanbul'da 9 bin 190 yangın sigara izmaritinden çıktı - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) itfaiyesi İstanbul'da 2019 yılında meydana gelen 9 bin 190 yangının sigaradan kaynaklandığını bildirdi. Sigaradan kaynaklı en fazla yangın meydana gelen ilçe 547 ile Arnavutköy oldu.



İBB itfaiyesi İstanbul'da 2019 yılında meydana gelen yangınların istatistik bilgilerini açıkladı. Yapılan açıklamada 2019 yılında meydana gelen 9 bin 190 yangının sigaradan kaynaklandığı bildirildi. En fazla yangın meydana gelen ilçe ise 547 ile Arnavutköy oldu. Küçükçekmece ise 543 yangın ile ikinci sırada geldi. Adalar ise sigaradan kaynaklanan 9 yangın ile listede en son sırada yer aldı. Öte yandan açıklamada, "Söndürülmeyen her sigara yangın sebebidir! Geç kalma söndür!" denilerek vatandaşlar uyarıldı. - İSTANBUL