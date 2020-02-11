İstanbul'da 9 bin 190 yangın sigara izmaritinden çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da 9 bin 190 yangın sigara izmaritinden çıktı - Son Dakika

İstanbul'da 9 bin 190 yangın sigara izmaritinden çıktı

6 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) itfaiyesi İstanbul'da 2019 yılında meydana gelen 9 bin 190 yangının sigaradan kaynaklandığını bildirdi.

İstanbul'da 9 bin 190 yangın sigara izmaritinden çıktı, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) itfaiyesi İstanbul'da 2019 yılında meydana gelen 9 bin 190 yangının sigaradan kaynaklandığını bildirdi. Sigaradan kaynaklı en fazla yangın meydana gelen ilçe 547 ile Arnavutköy oldu.


İBB itfaiyesi İstanbul'da 2019 yılında meydana gelen yangınların istatistik bilgilerini açıkladı. Yapılan açıklamada 2019 yılında meydana gelen 9 bin 190 yangının sigaradan kaynaklandığı bildirildi. En fazla yangın meydana gelen ilçe ise 547 ile Arnavutköy oldu. Küçükçekmece ise 543 yangın ile ikinci sırada geldi. Adalar ise sigaradan kaynaklanan 9 yangın ile listede en son sırada yer aldı. Öte yandan açıklamada, "Söndürülmeyen her sigara yangın sebebidir! Geç kalma söndür!" denilerek vatandaşlar uyarıldı. - İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:21 Kaynak: İHA
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