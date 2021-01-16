9 bin 640 korsan kitaba el konuldu - Son Dakika

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, bandrolsüz olduğu belirlenen 9 bin 640 kitap ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Beylikdüzü ve Esenyurt'ta 5 adreste korsan kitap basımı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki çalışmaların ardından söz konusu adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, bandrolsüz olduğu belirlenen 9 bin 640 kitap ile 4 bin 375 metal kitap kalıbı, 59 bin kitap forması, 11 bin kitap kapağı, 20 matbaa makinesi ve 10 fotokopi makinesi ele geçirildi.

İşlemleri tamamlanan şüpheliler, savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere emniyetten serbest bırakıldı.