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İstanbul'da 9 bin hayvan kayıt altına alındı - Son Dakika

İstanbul'da 9 bin hayvan kayıt altına alındı

14.01.2022 16:29

HAYVANLARI Koruma Kanunu ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı genelge uyarınca, "tehlike arz eden" altı köpek ırkına sahip kişilerin, hayvanlarını belli koşullarla beslemeye devam edebilmeleri için yaptırmaları gereken işlemlerin tamamlanmasına yönelik verilen sürede bugün son gündü.

HAYVANLARI Koruma Kanunu ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı genelge uyarınca, "tehlike arz eden" altı köpek ırkına sahip kişilerin, hayvanlarını belli koşullarla beslemeye devam edebilmeleri için yaptırmaları gereken işlemlerin tamamlanmasına yönelik verilen sürede bugün son gündü. Vatandaşlar tarım müdürlüklerine akın ederken İstanbul İl Tarım Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Bugün son gün, vatandaşlarımızın il ve ilçe tarım müdürlüklerine başvurmaları halinde son vatandaşımız işini bitirene kadar arkadaşlarımız görevlerine devam edecek" dedi.

Temmuz ayında yürürlüğe giren Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında, Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa ırklarını üretmek, sahiplenmek, sahiplendirmek, barındırmak, beslemek, takas etmek, sergilemek, hediye etmek ve bunların ülkeye girişini, satışını ve reklamını yapmak yasaklandı. Aykırı hareket edenlere, hayvan başına 2021 yılında 11 bin TL idari para cezası verilmesi kararlaştırılırken, 2022 yılında ise bu ceza 14 bin 982 TL'ye yükseldi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın aralık ayında yayımladığı genelge ile de, yasaklı ırklara "American Staffordshire Terrier ve American Bully" ırkı köpekler de eklenerek söz konusu altı ırk, "tehlike arz eden hayvanlar" olarak belirlendi. Genelgeye göre bu ırkların veteriner kliniklerine götürülerek kısırlaştırma ve mikroçip ile işaretlenme işlemlerinin yaptırılması ardından da il-ilçe tarım müdürlüklerine başvurularak PETVET sistemine kaydettirilmesi gerekiyor. Kayıt işlemi için bugün verilen süre dolarken vatandaşlar tarım müdürlüklerine akın etti.İstanbul İl Tarım Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, bugün vatandaşların işlemleri bitene kadar mesailerine devam edeceklerini belirtti. Karaca, şimdiye kadar 3 bin 500 yasaklı ırk, 9 bin civarında da genel kayıt yaptırıldığını ifade ederek, "Bilindiği üzere yasaklı ırklarımızın bugün son günü. Amerikan Staff ile Amerikan Blue'larda ise gebe olanlar ve yavru olanların büyümesi için haziran ayına kadar bir süre var. Dün akşam itibariyle 3 bin 700 adet yasaklı ırkın çipleri takıldı ve sistem kayıtları yapıldı. Tahmini bugün bu rakamımız 5 bin civarına gelecektir. Biz aynı zamanda yasaklı olmayan kedi ve köpeklerin de cipleme ve kayıt altına alma işlemlerini sürdürüyoruz. Onlarda da 9 bin civarına geldik. Dün 8 bin köpek 2 bin civarında da kedimizi kaydettik. Bugün son gün, vatandaşlarımızın il ve ilçe tarım müdürlüklerine başvurmaları halinde son vatandaşımız işini bitirene kadar arkadaşlarımız görevlerine devam edecek. Kayıt altına alınan yasaklı ırklar kesinlikle dışarıda ağızlıksız dolaştırılmayacak. Çip ve kimliği olmayan hayvanlara el konulacak ve kişilere 15 bin lira para cezası uygulanacak" dedi. Köpeğini kayıt altına aldıranlardan Yakup Erat, "Bugün son gün, biz de malum getirdik kayıt altına aldırdık. Ameliyat oldu, narkozun etkisinde şu an uyuyor. 4 yaşında bir oğlum var arkadaş gibi onunla birlikte oynuyorlar. Bu sistemin çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Saldırgan değiller aslında ama çenesi çok güçlü, tuttu mu bırakmıyor tek farkları bu. Yoksa sokaktaki herhangi bir köpekle aynı" diye konuştu.

Eylem Sırmalı ise bugünün son gün olmasının parası olmayanlar için dezavantaj olduğuna değinerek köpeğinin ikiz çocuklarıyla birlikte büyüdüğünü kaydetti. Sırmalı, "Bugün son gündü işimizi bıraktık, koştur koştur buraya geldik. Ben uygulanan sisteme karşı değilim ancak sürenin uzatılması çok iyi olurdu. Çünkü insanlar ayın 15'inde maaş alıyor. Ayın 14'ü olduğu için parayı ödeyemeyen insanlar hayvanlarını sokağa bıraktı. 22 yıllık barınak gönüllüsüyüm. O yüzden olaya çok hakimim. Bu sürenin en az 15-20 gün daha uzatılması çok iyi olurdu. Köpeğimiz saldırgan değil, şu an 8 aylık ikiz bebeklerimle yaşıyor" diye konuştu.


İstanbul'da 9 bin hayvan kayıt altına alındı
İstanbul'da 9 bin hayvan kayıt altına alındı
İstanbul'da 9 bin hayvan kayıt altına alındı
İstanbul'da 9 bin hayvan kayıt altına alındı
İstanbul'da 9 bin hayvan kayıt altına alındı
İstanbul'da 9 bin hayvan kayıt altına alındı
İstanbul'da 9 bin hayvan kayıt altına alındı
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Ahmet Yavuz, İstanbul, Köpek, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da 9 bin hayvan kayıt altına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da 9 bin hayvan kayıt altına alındı - Son Dakika
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