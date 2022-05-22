İstanbul'da 9 ev soyan "Kasımpaşa hırsızları" kamerada - Son Dakika
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İstanbul'da 9 ev soyan "Kasımpaşa hırsızları" kamerada

22.05.2022 10:40

İstanbul'da 9 ev soyan "Kasımpaşa hırsızları" kamerada -Beyoğlu polisi 9 ev soyan hırsızları 120 saatlik görüntü inceleyip yakaladı Hırsızlar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi Beyoğlu'nda aynı kıyafetle birden fazla hırsızlık suçuna karışan şüpheliler, polisin 120...

İstanbul'da 9 ev soyan "Kasımpaşa hırsızları" kamerada

- Beyoğlu polisi 9 ev soyan hırsızları 120 saatlik görüntü inceleyip yakaladı

Hırsızlar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

İSTANBUL - Beyoğlu'nda aynı kıyafetle birden fazla hırsızlık suçuna karışan şüpheliler, polisin 120 saatlik güvenlik kamerası incelemesinin ardından yakalandı. Hırsızlar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, şüphelilerin kaçtıkları anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede aynı yöntemler gerçekleştirilen birden fazla hırsızlığı çözmek ve şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Özellikle Kasımpaşa bölgesine dadanan hırsızların tespit etmek için polis ekipleri, en son olayın yaşandığı bölgeye giderek, sokak ve caddede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

120 saatlik güvenlik kamerası incelendi, hırsızlar yakalandı

Kasımpaşa bölgesinde bulunan 35 adet güvenlik kameralarını takibe alan polis ekipleri, yaklaşık 120 saatlik görüntü tespit etti. Hırsızların gidiş güzergahları dahil olmak üzere detaylı inceleme yapan ekipler, hırsızların sürekli aynı kıyafetle gezdikleri ve suçu da aynı kıyafetlerle işlediklerini tespit etti. Hırsızların olayların ardından sürekli olarak İstiklal Mahallesi istikametine kaçtığını belirleyen ekipler, çalışmalarını o yönde yoğunlaştırdı.

Ticari taksinin içindeki araç içi kamerası eşkalleri ortaya çıkardı

Ekiplerin yaptığı çalışmalarda hırsızların, son olaydan hemen sonra ticari taksiye bindiklerini tespit etti. Plakasını belirleyen ekipler, ticari taksi sürücüsüne ulaşarak, araç içi kamerasını kontrol etti. Yapılan kontrollerde hırsızların eşkalini belirleyen polis, şahısların emniyette kaydı bulunan Yusuf A. ve Habip T. isimli hırsızlar olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan hırsızlar tutuklandı

İstiklal Mahallesine çalışmalara başlayan ekipler Yusuf A. ve Habip T. isimli hırsızların gidebilecekleri adresleri tek tek kontrol etti. Yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlardan Yusuf A. ve Habip T. kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen hırsızlar, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yusuf A. ve Habip T. isimli hırsızlar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan hırsızların olay öncesi tespit yaptıkları, sonrasında ise kaçıp taksiye bindikleri anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da 9 ev soyan Kasımpaşa hırsızları kamerada
İstanbul'da 9 ev soyan Kasımpaşa hırsızları kamerada
İstanbul'da 9 ev soyan Kasımpaşa hırsızları kamerada
İstanbul'da 9 ev soyan Kasımpaşa hırsızları kamerada
İstanbul'da 9 ev soyan Kasımpaşa hırsızları kamerada
İstanbul'da 9 ev soyan Kasımpaşa hırsızları kamerada
İstanbul'da 9 ev soyan Kasımpaşa hırsızları kamerada
İstanbul'da 9 ev soyan Kasımpaşa hırsızları kamerada
İstanbul'da 9 ev soyan Kasımpaşa hırsızları kamerada
İstanbul'da 9 ev soyan Kasımpaşa hırsızları kamerada
İstanbul'da 9 ev soyan Kasımpaşa hırsızları kamerada

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İstanbul'da 35 suça karışan hırsızlık çetesi çökertildi: Kredi kartıyla kapı dillerini düşürüp evleri soydular İstanbul'da 35 suça karışan hırsızlık çetesi çökertildi: Kredi kartıyla kapı dillerini düşürüp evleri soydular Arnavutköy'de palet hırsızları kamerada Arnavutköy'de palet hırsızları kamerada
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da 9 ev soyan 'Kasımpaşa hırsızları' kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da 9 ev soyan "Kasımpaşa hırsızları" kamerada - Son Dakika
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