İstanbul'da 9 kişiyi rehin alıp gasbeden Pakistanlı sanıkların 264 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika
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İstanbul'da 9 kişiyi rehin alıp gasbeden Pakistanlı sanıkların 264 yıla kadar hapsi istendi

08.03.2022 16:13
İstanbul'da 9 kişiyi rehin alıp gasbeden Pakistanlı sanıkların 264 yıla kadar hapsi istendi

İstanbul Bayrampaşa'da 9 Pakistanlıyı rehin alarak gasbettikleri gerekçesiyle tutuklanan 2 sanık hakkında, 264'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Bayrampaşa'da 9 Pakistanlıyı rehin alarak gasbettikleri gerekçesiyle tutuklanan 2 sanık hakkında, 264'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Bayrampaşa Orta Mahalle'de 4 Ocak'ta 6 kişinin, 9 Pakistanlının kaldığı eve önce kapıyı çalıp sonra da zorla girdikleri belirtildi.

İddianamede, ellerinde bıçak ve silah olan sanıkların da arasında bulunduğu 6 kişiden bazılarının eve girmeleriyle müştekilere saldırmaya başladıkları, kıyafetlerini zorla çıkarttıkları ve 6 bin lira ile 9 cep telefonunu gasbettikleri anlatıldı.

Gasbettikleri müştekileri bağlayıp görüntülerini sosyal medyada paylaştılar

Sanıkların, evden ayrılmadan önce müştekilerin ellerini bağladıkları ve bu anları videoya kaydederek sosyal medyada paylaştıkları bilgisine yer verilen iddianamede, çalışmalar sonucu 6 şüpheliden Pakistanlı Omar Shan ile Ferman Khan'ın tespit edildiği aktarıldı.

İddianamede, sanıkların evlerinde yapılan aramada, müştekilere ait cep telefonu, tişört, pantolon, ayakkabı ve eşofman altı ile sırt çantası ele geçirildiği belirtilerek, 2 sanığın 9 kez "silahla ve birden fazla kişiyle birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", 9 kez "silahla ve birden fazla kişiyle birlikte konutta gece vakti nitelikli yağma" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından 127'şer yıldan 264'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Kimlikleri tespit edilemeyen diğer şüphelilerle ilgili soruşturmanın ayrı bir dosya üzerinden devam ettiği bildirildi.

Olayın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 9 Pakistanlının, kaldıkları evde rehin alınarak gasbedildiklerine ilişkin şikayette bulunmaları üzerine soruşturma başlatmıştı.

Mağdurların rehin alındıkları anlara ait sosyal medyada paylaşılan görüntüler ile olay yeri çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelilerin Bağcılar'da yaşadığını belirlemişti.

Adrese düzenlenen operasyonda, Pakistan uyruklu 2 sanık gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

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Pakistanlı arkadaşlarını gasp edip sosyal medyada paylaşmışlardı: 264 yıla kadar hapisleri istendi Pakistanlı arkadaşlarını gasp edip sosyal medyada paylaşmışlardı: 264 yıla kadar hapisleri istendi Son dakika 3. sayfa: İstanbul'da FETÖ operasyonu: 3 gözaltı Son dakika 3. sayfa: İstanbul'da FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

Bayrampaşa, Cumhuriyet, İstanbul, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da 9 kişiyi rehin alıp gasbeden Pakistanlı sanıkların 264 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da 9 kişiyi rehin alıp gasbeden Pakistanlı sanıkların 264 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika
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