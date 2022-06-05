Sancaktepe Atatürk Mahallesi'nin muhtarlığı için Fehmi Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne sandık konuldu. Vatandaşlar sabah 08.00'de oy vermeye başladı. Polis ekiplerinin okul önünde güvenlik önlemi aldığı seçimde oy verme işlemleri saat 17.00'ye kadar sürecek.

İstanbul'da, vefat, istifa gibi nedenlerle Fatih Atikali Mahallesi, Sancaktepe Atatürk Mahallesi, Arnavutköy Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Büyükçekmece Atatürk Mahallesi, Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi, Kadıköy Feneryolu Mahallesi, Kartal Topselvi Mahallesi, Silivri Ortaköy Mahallesi ve Ümraniye Saray Mahallesi'nde ara seçimler için sandık kuruldu.

Kaynak: DHA

Sancaktepe, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İSTANBUL'DA 9 MAHALLEDE MUHTARLIK ARA SEÇİMİ -1 - Son Dakika

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