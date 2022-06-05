İSTANBUL'DA 9 MAHALLEDE MUHTARLIK ARA SEÇİMİ -1 - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL'DA 9 MAHALLEDE MUHTARLIK ARA SEÇİMİ -1

05.06.2022 09:27
İSTANBUL'DA 9 MAHALLEDE MUHTARLIK ARA SEÇİMİ -1

İSTANBUL'da çeşitli nedenle boşalan 9 mahallenin muhtarlığı için ara seçim yapıldı.

İSTANBUL'da çeşitli nedenle boşalan 9 mahallenin muhtarlığı için ara seçim yapıldı. Sancaktepe'dekiler erken saatlerde okula gelerek oy vermeye başladı.

İstanbul'da, vefat, istifa gibi nedenlerle Fatih Atikali Mahallesi, Sancaktepe Atatürk Mahallesi, Arnavutköy Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Büyükçekmece Atatürk Mahallesi, Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi, Kadıköy Feneryolu Mahallesi, Kartal Topselvi Mahallesi, Silivri Ortaköy Mahallesi ve Ümraniye Saray Mahallesi'nde ara seçimler için sandık kuruldu.

Sancaktepe Atatürk Mahallesi'nin muhtarlığı için Fehmi Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne sandık konuldu. Vatandaşlar sabah 08.00'de oy vermeye başladı. Polis ekiplerinin okul önünde güvenlik önlemi aldığı seçimde oy verme işlemleri saat 17.00'ye kadar sürecek.

Görüntü dökümü: ------------------------SANCAKTEPE-Okul önünden görüntü-Bekleyen polislerden görüntü-Vatandaşlardan görüntü-Okula girenlerden görüntü-Sandıklardan görüntü-Vatandaşların oy vermesi

-Genel ve detay görüntü


YORUMLAR
500
Trafik denetiminde yakalanan alkollü sürücü: 'Bir daha polis çevirirse durmayacağım' Trafik denetiminde yakalanan alkollü sürücü: 'Bir daha polis çevirirse durmayacağım' Bakan Koca: 'Türkiye'de, Şu Ana Dek Maymun Çiçeği Tanısı Konmuş Hasta Yoktur' Bakan Koca: 'Türkiye'de, Şu Ana Dek Maymun Çiçeği Tanısı Konmuş Hasta Yoktur'
Kaynak: DHA

Sancaktepe, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA 9 MAHALLEDE MUHTARLIK ARA SEÇİMİ -1 - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:38 4 kişi maymun çiçeği virüsü şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı! Negatif çıkan test sonuçlarını Fahrettin Koca paylaştı
21:33 A Milli Takım, Faroe Adaları'nı konuk ediyor! Stefan Kuntz bu karşılaşmada Ferdi Kadıoğlu'na ilk 11'de şans verdi
21:12 Beyazıt'ta sürdürülen çevre düzenlemesi çalışmalarının tamamlanmaması tepki çekti
21:09 Adam, evinin önündeki demir kırılınca 10 metrelik dik yamaçta yuvarlandı
21:01 Anadolu Efes, Galatasaray'ı 104-77 yenerek finale yükseldi
20:38 A Milli Kadın Voleybol Takımı, Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti
20:03 Fenerbahçe'nin efsane ismi Mehmet Aurelio Jorge Jesus'un ekibine katılıyor
19:58 Dünyayı tedirgin eden gıda krizi için çözüm Türkiye'de! İstanbul'da 4'lü zirve gerçekleşecek
19:35 AK Parti, muhalefetin seçim güvenliği eleştirilerine yanıt verdi: Kaybedecekleri seçime şimdiden bahane uydurmaya çalışıyorlar
19:32 Milli voleybolcu Zehra Güneş yaptığı hareketle gönülleri fethetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2022 09:32:16. #1.12#
SON DAKİKA: İSTANBUL'DA 9 MAHALLEDE MUHTARLIK ARA SEÇİMİ -1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement