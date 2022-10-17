İstanbul'da 9 milyon lira değerinde kaçak ilaç ele geçirildi - Son Dakika
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İstanbul'da 9 milyon lira değerinde kaçak ilaç ele geçirildi

17.10.2022 09:57

- İstanbul'da 9 milyon lira değerinde kaçak ilaç ele geçirildi İstanbul'da düzenlenen operasyonda, içinde botoks ve cinsel içerikli ilaçların da bulunduğu 100 bin ürün ele geçirildi.

- İstanbul'da 9 milyon lira değerinde kaçak ilaç ele geçirildi

İSTANBUL - İstanbul'da düzenlenen operasyonda, içinde botoks ve cinsel içerikli ilaçların da bulunduğu 100 bin ürün ele geçirildi. İki ayrı ilçede piyasa değeri 9 milyon lirayı bulan ilaç operasyonunda 4 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kısmı Türkiye'de kaçak üretilen, bazıları yurtdışından kaçak olarak getirilen ilaçları satanlara yönelik çalışma başlattı. Ekipler, 1 Ağustos ve 13 Ekim tarihleri arasında Güngören ve Ataşehir ilçelerinde takibe alınan 2 işyerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan işyerlerindeki aramalarda ise piyasa değeri yaklaşık 9 milyon 116 bin 90 lira değerinde 100 bin 695 ilaç ele geçirildi.

Polisin baskını sırasında da makinenin üretime devam etmesi göze çarptı

Operasyonda, imalathanedeki bir makinenin baskın sırasında çalışır durumda olması ve üretime devam etmesi dikkat çekti.

İlaçlara el konulurken, yakalanan şüphelilere "5607 SKM" çerçevesinde 'emtia kaçakçılığı' suçundan işlem yapıldığı bildirildi.

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Kaynak: İHA

Operasyon, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da 9 milyon lira değerinde kaçak ilaç ele geçirildi - Son Dakika

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