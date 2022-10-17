İstanbul'da 9 Milyon Lira Değerinde Sahte ve Kaçak İlaç Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da 9 Milyon Lira Değerinde Sahte ve Kaçak İlaç Ele Geçirildi

17.10.2022 12:30

İstanbul’un Ataşehir ve Güngören ilçelerinde belirlenen iki farklı adrese yapılan baskında, içinde botoks ve cinsel içerikli ilaçların da bulunduğu 100 bin ürün ele geçildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 9 milyon lirayı bulduğu belirtilirken operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'un Ataşehir ve Güngören ilçelerinde belirlenen iki farklı adrese yapılan baskında, içinde botoks ve cinsel içerikli ilaçların da bulunduğu 100 bin ürün ele geçildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 9 milyon lirayı bulduğu belirtilirken operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, 1 Ağustos ve 13 Ekim günleri arasında Güngören ve Ataşehir ilçelerinde sahte ve kaçak ilaç ticareti yapıldığı gerekçesiyle takibe alınan 2 iş yerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan işyerlerindeki aramalarda ise piyasa değeri yaklaşık 9 milyon 116 bin lira değerinde 100 bin 695 ilaç ele geçirildi.

İlaçlara el konulurken, yakalanan şüphelilere "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na muhalefet" çerçevesinde 'emtia kaçakçılığı' suçundan işlem yapıldığı bildirildi.  Ele geçirilen ilaçların, botoks, cinsel sorunlar ve tıbbi alanlarda kullanılan ürünler olduğu, sağlığa uygun olmayan koşullarda üretildiği belirtildi.

YORUMLAR
500
KKTC'deki olumsuz hava koşulları bazı uçuşlarda aksamalara neden oldu KKTC'deki olumsuz hava koşulları bazı uçuşlarda aksamalara neden oldu Son dakika haberleri... THY uçağında taşkınlık çıkaran yolcu gözaltına alındı Son dakika haberleri... THY uçağında taşkınlık çıkaran yolcu gözaltına alındı Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, ' Dönem Başkanlığımızı 11 Kasım'da Özbekistan'a devredeceğiz' Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, ' Dönem Başkanlığımızı 11 Kasım'da Özbekistan'a devredeceğiz'
Kaynak: ANKA

Ataşehir, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da 9 Milyon Lira Değerinde Sahte ve Kaçak İlaç Ele Geçirildi - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
17:45 Taraftarı üzen sakatlık haberi! Weghorst ve Ghezzal bir süre forma giyemeyecek
16:58 Düzce'de park halindeki aracını bahçeye uçmuş gören kadın sürücü, sinirlerine hakim olamadı!
16:59 Ukrayna Kiev'e yapılan saldırılarda kullanılan İHA'lar için Tahran'a yüklendi: İran, Ukrayna halkını katletmekten sorumlu
16:57 Gönül Dağı'nın Meryem'i sosyal medya pozlarıyla mest etti!
16:56 Stefan Kuntz, gözüne kestirdiği Rhian Brewster'a milli formayı giydirmek için harekete geçti
16:47 Atakum sahilinde cansız bedeni bulunan İlklima, kendini vurmuş
16:33 Fenerbahçe 4 yıldızıyla sözleşme yeniliyor! Maaşı 25'e katlanacak
16:20 Annesinin yanında uyurken yataktan düşen 6 aylık bebek yaşamını yitirdi
16:15 Başarılı oyuncu Billur Kalkavan son yolculuğuna uğurlanıyor
16:15 AK Parti'den maden faciasıyla ilgili araştırma komisyonu önerisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2022 18:06:36. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da 9 Milyon Lira Değerinde Sahte ve Kaçak İlaç Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement