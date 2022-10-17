İstanbul'da 9 Milyon Lira Değerinde Sahte ve Kaçak İlaç Ele Geçirildi

İstanbul'un Ataşehir ve Güngören ilçelerinde belirlenen iki farklı adrese yapılan baskında, içinde botoks ve cinsel içerikli ilaçların da bulunduğu 100 bin ürün ele geçildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 9 milyon lirayı bulduğu belirtilirken operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, 1 Ağustos ve 13 Ekim günleri arasında Güngören ve Ataşehir ilçelerinde sahte ve kaçak ilaç ticareti yapıldığı gerekçesiyle takibe alınan 2 iş yerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan işyerlerindeki aramalarda ise piyasa değeri yaklaşık 9 milyon 116 bin lira değerinde 100 bin 695 ilaç ele geçirildi.

İlaçlara el konulurken, yakalanan şüphelilere "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na muhalefet" çerçevesinde 'emtia kaçakçılığı' suçundan işlem yapıldığı bildirildi. Ele geçirilen ilaçların, botoks, cinsel sorunlar ve tıbbi alanlarda kullanılan ürünler olduğu, sağlığa uygun olmayan koşullarda üretildiği belirtildi.